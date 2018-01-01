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З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook

З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook
Нетипова для весни погода стимулювала лучан взяти до рук телефони та фотоапарати, аби зафіксувати для історії рещзультати міні-снігопаду, який посеред першого весняного місяця замів місто та область.

Світлинами та враженнями від щедрого снігопаду лучани залюбки діляться у соцмережі Facebook.

Дехто скаржиться на неприємну кашу під ногами, але більшість все таки рідає білому зимововму настрою.





























Враженнями від луцької заметілі поділився навіть депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич




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Теги: сніг, Луцьк, Волинь, весна
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