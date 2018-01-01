З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook





Світлинами та враженнями від щедрого снігопаду лучани залюбки діляться у соцмережі Facebook.



Дехто скаржиться на неприємну кашу під ногами, але більшість все таки рідає білому зимововму настрою.



























































Враженнями від луцької заметілі поділився навіть депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нетипова для весни погода стимулювала лучан взяти до рук телефони та фотоапарати, аби зафіксувати для історії рещзультати міні-снігопаду, який посеред першого весняного місяця замів місто та область.Світлинами та враженнями від щедрого снігопаду лучани залюбки діляться у соцмережі Facebook.Дехто скаржиться на неприємну кашу під ногами, але більшість все таки рідає білому зимововму настрою.Враженнями від луцької заметілі поділився навіть депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич

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