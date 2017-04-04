Луцькі ЖК «Юпітер» та «Супернова» обладнають німецькими радіаторами
Сьогодні, 19:01
У житлових комплексах «Юпітер» та «Супернова», які зводить Будівельна компанія «Інвестор», встановлюють німецькі радіатори.
Про це йдеться у дописі директора компанії Андрія Разумовського у мережі Facebook.
"Вчора отримали фуру батарей #Kermi на Жк #Юпітер і Жк #Супернова . Найкращий виробник, на мою думку. Все найкраще для наших клієнтів", - написав будівельник. Окрім того, він викав фото "новинок".
Довідка: Житловий комплекс «Юпітер» налічуватиме 144 квартири, з яких 54 – однокімнатні, 54 – двокімнатні та 36 – чотирикімнатні. Площа земельної ділянки, на якій розташований житловий комплекс – 1,55 га. Завдяки цьому комплекс не буде гамірним і надміру багатолюдним: показник густоти населення тут становитиме 181 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
Житловий комплекс «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Поруч – ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста – менше двох кілометрів.
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Про це йдеться у дописі директора компанії Андрія Разумовського у мережі Facebook.
"Вчора отримали фуру батарей #Kermi на Жк #Юпітер і Жк #Супернова . Найкращий виробник, на мою думку. Все найкраще для наших клієнтів", - написав будівельник. Окрім того, він викав фото "новинок".
Довідка: Житловий комплекс «Юпітер» налічуватиме 144 квартири, з яких 54 – однокімнатні, 54 – двокімнатні та 36 – чотирикімнатні. Площа земельної ділянки, на якій розташований житловий комплекс – 1,55 га. Завдяки цьому комплекс не буде гамірним і надміру багатолюдним: показник густоти населення тут становитиме 181 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
Житловий комплекс «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Поруч – ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста – менше двох кілометрів.
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