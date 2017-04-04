вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі ЖК «Юпітер» та «Супернова» обладнають німецькими радіаторами

Луцькі ЖК «Юпітер» та «Супернова» обладнають німецькими радіаторами
У житлових комплексах «Юпітер» та «Супернова», які зводить Будівельна компанія «Інвестор», встановлюють німецькі радіатори.

Про це йдеться у дописі директора компанії Андрія Разумовського у мережі Facebook.

"Вчора отримали фуру батарей #Kermi на Жк #Юпітер і Жк #Супернова . Найкращий виробник, на мою думку. Все найкраще для наших клієнтів", - написав будівельник. Окрім того, він викав фото "новинок".


Довідка: Житловий комплекс «Юпітер» налічуватиме 144 квартири, з яких 54 – однокімнатні, 54 – двокімнатні та 36 – чотирикімнатні. Площа земельної ділянки, на якій розташований житловий комплекс – 1,55 га. Завдяки цьому комплекс не буде гамірним і надміру багатолюдним: показник густоти населення тут становитиме 181 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).

Житловий комплекс «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Поруч – ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста – менше двох кілометрів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Супернова, Юпітер, радіатори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі ЖК «Юпітер» та «Супернова» обладнають німецькими радіаторами
Сьогодні, 19:01
Аварія в Луцьку: Toyota зіткнулася з Volkswagen, а тоді влетіла в стовп
Сьогодні, 18:51
У Ковелі знову сперечаються через скандальний МАФ
Сьогодні, 18:04
У Луцьку насмерть замерз чоловік
Сьогодні, 17:06
У Луцьку влаштовують забіг немовлят
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Квартира у Великодній кошик: дешевше не буде!* Квартира у Великодній кошик: дешевше не буде!*
04 квітень, 2017, 12:42
Новорічний настрій від будівельників ЖК «Юпітер» і «Супернова» Новорічний настрій від будівельників ЖК «Юпітер» і «Супернова»
31 грудень, 2016, 12:29
У п’ятому будинку ЖК «Супернова» розпочався продаж квартир* У п’ятому будинку ЖК «Супернова» розпочався продаж квартир*
07 березень, 09:30
ЖК «Супернова» пропонує розкішні 2-кімнатні квартири* ЖК «Супернова» пропонує розкішні 2-кімнатні квартири*
28 лютий, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
Сьогодні, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Медіа
відео
1/8