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У зоні АТО загинув прикордонник

У зоні АТО загинув прикордонник
Ввечері у суботу, 17 березня, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду Майорське в Донецькій області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією прикордонників, ручна осколкова граната з невідомих причин здетонувала в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ Майорське.

У результаті вибуху двоє прикордонників отримали поранення. Їх оперативно госпіталізували до Бахмутської центральної міської лікарні. Один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні. Інший перебуває у стані середньої тяжкості.

За цим фактом розпочато спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини.

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Теги: АТО, війна з Росією, смерть
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