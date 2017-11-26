У зоні АТО загинув прикордонник

Ввечері у суботу, 17 березня, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду Майорське в Донецькій області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.За інформацією прикордонників, ручна осколкова граната з невідомих причин здетонувала в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ Майорське.У результаті вибуху двоє прикордонників отримали поранення. Їх оперативно госпіталізували до Бахмутської центральної міської лікарні. Один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні. Інший перебуває у стані середньої тяжкості.За цим фактом розпочато спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини.