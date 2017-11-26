У зоні АТО загинув прикордонник
Сьогодні, 09:32
Ввечері у суботу, 17 березня, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду Майорське в Донецькій області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією прикордонників, ручна осколкова граната з невідомих причин здетонувала в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ Майорське.
У результаті вибуху двоє прикордонників отримали поранення. Їх оперативно госпіталізували до Бахмутської центральної міської лікарні. Один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні. Інший перебуває у стані середньої тяжкості.
За цим фактом розпочато спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини.
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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією прикордонників, ручна осколкова граната з невідомих причин здетонувала в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ Майорське.
У результаті вибуху двоє прикордонників отримали поранення. Їх оперативно госпіталізували до Бахмутської центральної міської лікарні. Один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні. Інший перебуває у стані середньої тяжкості.
За цим фактом розпочато спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини.
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