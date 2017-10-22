Від репу до математики: які таланти демонстрували на конкурсі у Володимирі. ФОТО





Дійство влаштували в суботу, 17-го березня , - пише



Цьогоріч організатори, не проводили окремих публічних відбіркових турів, як у 2017 році. Відразу на сцені зійшлися усі конкурсанти із міста, об’єднаних громад і району.



Загалом на сцені мали виступити 26 конкурсантів. Однак відбулися певні зміщення і конкурсант під №1 не вийшов на сцену.



Нововведенням цього сезону Битви талантів стало й те, що ведуча не називала імен учасників. Суддям були відомі лише порядкові номера учасників.



До речі на численні зауваження після аналогічних конкурсів, організатори конкурсу підійшли досить професійно:



Галина Конах – лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, учасниця конкурсу “Голос країни”, переможниця Міжнародного фестивалю мистецтв “Слов’янський базар-2012”.



Олег Борбелюк – директор меблевого підприємства “Гербор-Холдинг”, фіналіст Волинського проекту “Топ-волиняни”.



Ніна Фурдило – режисер обласного науково-методичного центру культури, організатор обласних культурно-мистецьких заходів та проектів.



Людмила Бурбура – директор рекламно-продюсерського центру “Вінкс”, фіналістка Всеукраїнського проекту “100 успішних жінок України”, автор дитячої книги “Спогади старої Феї”, організатор дитячих фестивалів та засновниця театрально – модельної школи для дітей.



Сергій Лященко – переможець шоу “Битва талантів-2017”, музикант, який самотужки освоїв вірменський інструмент дудук, кандидат у майстри спорту з боксу, переможець всеукраїнських змагань зі спортивного бального танцю.



Першою на сцену вийшла Любов Стоянович. Дівчина вже не вперше демонструє свій вокальний талант.







Хлопець, який любить село і маму – Іван Волинець вийшов на сцену з гітарою.







Іваничівські «Брати», саме так називалось тріо з Лукович, котрі виконали хіт відомої співачки Селени Гомес «Love you like a love song». Жіноча половина залу підтанцьовувала та підспівувала конкурсантам. У підсумку хлопці зірвали шквал овацій.







Продовжили запальний ритм «M–Jump Dance School» (молодша група).







За ним вийшла на сцену Дана Оцалюк з вокальним виступом.







Після чого наймолодші п’ятирічні учасниці Яна Климюк, котра декламувала вірш.







4-річна Наталочка Сівак з піснею подарували усім приємні емоції для глядачів у залі.







Досить сильними були наступні виступи дівчачого тріо у червоних сукнях «Серця трьох», котрі виконали українську народну пісню акапелло. Варто зазначити, що ці талановиті співачки є частими гостями різноманітних пісенних конкурсів та фестивалів, на яких нерідко стають переможницями.







Анни Михалюк зірвала оплески залу сольним виконанням пісні «Моє».







Десятирічні та п’ятирічні студенти академії розвитку «Smartum» Роман Коряжнов, Знеслав Митошоп та Єва Шустовська дивували глядачів математичними здібностями.



Як пізніше жартував Клим’юк: “я в кінці лише перестав встигати натискати потрібні кнопки на калькуляторі”, а діти проводили усно матиматичні розрахунки.







Учасник минулорічного шоу Юрій Бурцан, котрий усім запам’ятався віртуозною грою на гітарі, цього разу вирішив вразити усіх, зігравши на двох інструментах.







Луцький квартет “Luciano” вже давно називають «волинськими соловейками». У репертуарів чотирьох красенів близько тридцяти світових хітів і українських народних пісень. На шоу вони вирішили представити «Туман яром», зірвавши оплески залу та журі.







Артем Матвійчук запам’ятався глядачам читанням авторського репу, щоправда, на російській мові, але слова чіпляли за душу, бо стосувались бойових дій на сході та політичної ситуації у країні.







Юна скрипалька Олександра Костюк хітом барбадоської співачки Ріанни «Diamonds» змусила піднятися журі.







Рівненська учасниця Іванка Лисичук не тільки чуттєвим співом і грою на роялі, а ще манерою виконання нагадувала Тіну Кароль. Не останню роль відігравала й артистичність цієї юної співачки, що не залишилось непоміченим суддями.







Ані Назарян сильно виконала пісню «Там, де ти є».



Завершила свято, і водночас порвала зал на шматки вокалом Ліна Ткачук. Більше того, виконуючи твір на іноземній мові, було помітно, що дівчина знала, про що йдеться у пісні і передала усі емоції. Журі і глядачі це оцінили, підтримавши юну співачку оплесками стоячи.



Усі учасники отримали дипломи. Подарунки від меблевого підприємства «Гербор Холдинг» дістались юному студенту академії розвитку «Smartum» Роману Коряжнову, скрипальці Олександрі Костюк та Ліні Ткачук. Керівник компанії Олег Борбелюк зазначив, планувалось нагородити одного учасника, але ця трійця настільки вразила його, що вирішив відзначити кожного. Він власника мережі «Кава авеню» Володимира Омелянюка Ліна Ткачук кавовий набір.



Людмила Бурбура вручила подарунки двом маленьким учасницям Яні Климюк та Наталочки Сівак та запросила їх на дитячий творчий фестиваль. Скрипалька Олександра отримала запрошення на показ дизайнерського одягу у Львів.Квартет “Luciano” чекатимуть у місті Лева на міжнародному конкурсі «Міні міс та містер Лемберг». Ліна Ткачук отримала запрошення на фестиваль дитячої творчості та фотосесію, на якій Людмила Бурбура пообіцяла подарувати дизайнерську сукню.



Отож третє місце посів танцювальний колектив під керівництвом Романа Дячка M–Jump Dance School, Друге – Іванка Лисичук. а перше розділили між собою квартет “Luciano“, Юрій Бурцан та Ліна Ткачук. Усі переможці отримали призи – путівки від туристичної агенції «Море турів», яка виступила одним зі спонсорів заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбувся конкурс “Битва талантів”. У фіналі обрали аж 3-х переможців. А також судді приготували безліч сюрпризів для учасників конкурсу.Дійство влаштували в суботу, 17-го березня , - пише БУГ Цьогоріч організатори, не проводили окремих публічних відбіркових турів, як у 2017 році. Відразу на сцені зійшлися усі конкурсанти із міста, об’єднаних громад і району.Загалом на сцені мали виступити 26 конкурсантів. Однак відбулися певні зміщення і конкурсант під №1 не вийшов на сцену.Нововведенням цього сезону Битви талантів стало й те, що ведуча не називала імен учасників. Суддям були відомі лише порядкові номера учасників.До речі на численні зауваження після аналогічних конкурсів, організатори конкурсу підійшли досить професійно:Галина Конах – лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, учасниця конкурсу “Голос країни”, переможниця Міжнародного фестивалю мистецтв “Слов’янський базар-2012”.Олег Борбелюк – директор меблевого підприємства “Гербор-Холдинг”, фіналіст Волинського проекту “Топ-волиняни”.Ніна Фурдило – режисер обласного науково-методичного центру культури, організатор обласних культурно-мистецьких заходів та проектів.Людмила Бурбура – директор рекламно-продюсерського центру “Вінкс”, фіналістка Всеукраїнського проекту “100 успішних жінок України”, автор дитячої книги “Спогади старої Феї”, організатор дитячих фестивалів та засновниця театрально – модельної школи для дітей.Сергій Лященко – переможець шоу “Битва талантів-2017”, музикант, який самотужки освоїв вірменський інструмент дудук, кандидат у майстри спорту з боксу, переможець всеукраїнських змагань зі спортивного бального танцю.Першою на сцену вийшлаДівчина вже не вперше демонструє свій вокальний талант.Хлопець, який любить село і маму – Іван Волинець вийшов на сцену з гітарою.Іваничівські «Брати», саме так називалось тріо з Лукович, котрі виконали хіт відомої співачки Селени Гомес «Love you like a love song». Жіноча половина залу підтанцьовувала та підспівувала конкурсантам. У підсумку хлопці зірвали шквал овацій.Продовжили запальний ритм «M–Jump Dance School» (молодша група).За ним вийшла на сцену Дана Оцалюк з вокальним виступом.Після чого наймолодші п’ятирічні учасниці Яна Климюк, котра декламувала вірш.4-річна Наталочка Сівак з піснею подарували усім приємні емоції для глядачів у залі.Досить сильними були наступні виступи дівчачого тріо у червоних сукнях «Серця трьох», котрі виконали українську народну пісню акапелло. Варто зазначити, що ці талановиті співачки є частими гостями різноманітних пісенних конкурсів та фестивалів, на яких нерідко стають переможницями.Анни Михалюк зірвала оплески залу сольним виконанням пісні «Моє».Десятирічні та п’ятирічні студенти академії розвитку «Smartum» Роман Коряжнов, Знеслав Митошоп та Єва Шустовська дивували глядачів математичними здібностями.Як пізніше жартував Клим’юк: “я в кінці лише перестав встигати натискати потрібні кнопки на калькуляторі”, а діти проводили усно матиматичні розрахунки.Учасник минулорічного шоу Юрій Бурцан, котрий усім запам’ятався віртуозною грою на гітарі, цього разу вирішив вразити усіх, зігравши на двох інструментах.Луцький квартет “Luciano” вже давно називають «волинськими соловейками». У репертуарів чотирьох красенів близько тридцяти світових хітів і українських народних пісень. На шоу вони вирішили представити «Туман яром», зірвавши оплески залу та журі.Артем Матвійчук запам’ятався глядачам читанням авторського репу, щоправда, на російській мові, але слова чіпляли за душу, бо стосувались бойових дій на сході та політичної ситуації у країні.Юна скрипалька Олександра Костюк хітом барбадоської співачки Ріанни «Diamonds» змусила піднятися журі.Рівненська учасниця Іванка Лисичук не тільки чуттєвим співом і грою на роялі, а ще манерою виконання нагадувала Тіну Кароль. Не останню роль відігравала й артистичність цієї юної співачки, що не залишилось непоміченим суддями.Ані Назарян сильно виконала пісню «Там, де ти є».Завершила свято, і водночас порвала зал на шматки вокалом Ліна Ткачук. Більше того, виконуючи твір на іноземній мові, було помітно, що дівчина знала, про що йдеться у пісні і передала усі емоції. Журі і глядачі це оцінили, підтримавши юну співачку оплесками стоячи.Усі учасники отримали дипломи. Подарунки від меблевого підприємства «Гербор Холдинг» дістались юному студенту академії розвитку «Smartum» Роману Коряжнову, скрипальці Олександрі Костюк та Ліні Ткачук. Керівник компанії Олег Борбелюк зазначив, планувалось нагородити одного учасника, але ця трійця настільки вразила його, що вирішив відзначити кожного. Він власника мережі «Кава авеню» Володимира Омелянюка Ліна Ткачук кавовий набір.Людмила Бурбура вручила подарунки двом маленьким учасницям Яні Климюк та Наталочки Сівак та запросила їх на дитячий творчий фестиваль. Скрипалька Олександра отримала запрошення на показ дизайнерського одягу у Львів.Квартет “Luciano” чекатимуть у місті Лева на міжнародному конкурсі «Міні міс та містер Лемберг». Ліна Ткачук отримала запрошення на фестиваль дитячої творчості та фотосесію, на якій Людмила Бурбура пообіцяла подарувати дизайнерську сукню.Отож третє місце посів танцювальний колектив під керівництвом Романа Дячка M–Jump Dance School, Друге – Іванка Лисичук. а перше розділили між собою квартет “Luciano“, Юрій Бурцан та Ліна Ткачук. Усі переможці отримали призи – путівки від туристичної агенції «Море турів», яка виступила одним зі спонсорів заходу.

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