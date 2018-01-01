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На Україну суне новий циклон зі снігопадами та морозами

На Україну суне новий циклон зі снігопадами та морозами
19 березня у більшості областей України збережеться мороз, а 20-го слід знову чекати снігопади.

Про це у Facebook розповіла синоптик телеканалу Еспресо.TV Наталка Діденко.

«У понеділок циклон піде геть. Найближчої ночі він ще впливатиме на погоду, зумовлюватиме снігопади та хуртовини, на крайньому півдні – дощі. До півночі майже не дотягує. Тут і морозу вистачає. А завтра вдень ситуація трохи вгомониться, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг та навіть прояснення», – пояснила вона.

Однак, вже у вівторок, 20 березня, в Україну прийде новий циклон й викликані ним атмосферні явища:

«20-го березня наблизиться до України черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі та сильний вітер. Так що синоптична дзиґа ще крутиться...» – пише вона.

Температурний режим зберігатиметься наступний – найближчої ночі очікується -8-14 градусів, завтра вдень -2-8 градусів. У Приазов'ї вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-5 тепла, у Криму +9+15 градусів.

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Теги: погода, прогноз, негода
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