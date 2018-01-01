На Україну суне новий циклон зі снігопадами та морозами





Про це у Facebook розповіла синоптик телеканалу Наталка Діденко.



«У понеділок циклон піде геть. Найближчої ночі він ще впливатиме на погоду, зумовлюватиме снігопади та хуртовини, на крайньому півдні – дощі. До півночі майже не дотягує. Тут і морозу вистачає. А завтра вдень ситуація трохи вгомониться, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг та навіть прояснення», – пояснила вона.



Однак, вже у вівторок, 20 березня, в Україну прийде новий циклон й викликані ним атмосферні явища:



«20-го березня наблизиться до України черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі та сильний вітер. Так що синоптична дзиґа ще крутиться...» – пише вона.



Температурний режим зберігатиметься наступний – найближчої ночі очікується -8-14 градусів, завтра вдень -2-8 градусів. У Приазов'ї вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-5 тепла, у Криму +9+15 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 березня у більшості областей України збережеться мороз, а 20-го слід знову чекати снігопади.Про це у Facebook розповіла синоптик телеканалу Еспресо.TV «У понеділок циклон піде геть. Найближчої ночі він ще впливатиме на погоду, зумовлюватиме снігопади та хуртовини, на крайньому півдні – дощі. До півночі майже не дотягує. Тут і морозу вистачає. А завтра вдень ситуація трохи вгомониться, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг та навіть прояснення», – пояснила вона.Однак, вже у вівторок, 20 березня, в Україну прийде новий циклон й викликані ним атмосферні явища:«20-го березня наблизиться до України черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі та сильний вітер. Так що синоптична дзиґа ще крутиться...» – пише вона.Температурний режим зберігатиметься наступний – найближчої ночі очікується -8-14 градусів, завтра вдень -2-8 градусів. У Приазов'ї вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-5 тепла, у Криму +9+15 градусів.

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