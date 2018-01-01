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У Луцьку ледь не замерзла безпритульна. ФОТО

У Луцьку ледь не замерзла безпритульна. ФОТО
Жінку без постійного місця проживання, яка ледве не замерзла, врятували патрульні та медики.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, на службу 102 від лучанки надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту сидить жінка, яка, схоже, може замерзнути. Подія відбулась біля центрального ринку.

Патрульні прибули туди, виявили жінку, яка справді не мала постійного місця проживання. Оскільки вона дуже змерзла, правоохоронці вирішили викликати швидку. Медики забрали її в наркодиспансер, де вона відігрілась.

Крім того на службу 102 зателефонував 37-річний чоловік, який повідомив, що його вигнали з дому, і він не має де заночувати. «Медичної допомоги громадянин не потребував, тож ми проявили поліцейське піклування та доставили його в пункт обігріву на вул. Данила Галицького», – розповів інспектор Патрульної поліції Волині Володимир.
У Луцьку ледь не замерзла безпритульна. ФОТО

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Теги: НП, патрульна поліція
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