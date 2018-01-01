На «ковельській» трасі – аварія

На автодорозі М07 Київ – Ковель трапилася аварія.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, у ніч на 19 березня близько 1 години ночі на трасі не розминулися два транспортні засоби. Автомобілі Renault Magnum і Setra рухались назустріч один одному, однак біля повороту на село Старі Кошари зіткнулись.За інформацією поліції, водії не врахували дорожню обстановку та не дотрималися безпечного інтервалу. На обох водіїв патрульні оформили протоколи за вчинення адміністративних правопорушень.