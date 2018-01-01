У «StrikeCity» - прямі ефіри турнірів з боулінгу

З березня у боулінг-клубі «StrikeCity» стартував весняний кубок.Відтепер ігри проводяться у двох лігах: аматорській та професійній.Так, нещодавно розпочалися турніри серед шанувальників гри у боулінг. А вже з березня турніри відбуваються в двох лігах. По вівторках змагаються аматори, а по четвергах – професіонали.Більше того, вперше у Луцьку турніри можна дивитися онлайн. Так, у вівторок та четвер о 18 годині розпочинається пряма трансляція на сторінці StrikeCity у Facebook. Тож усі, хто не має змоги прийти на турнір, може вболівати за колег та друзів.Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.