У «StrikeCity» - прямі ефіри турнірів з боулінгу
Сьогодні, 18:48
З березня у боулінг-клубі «StrikeCity» стартував весняний кубок.
Відтепер ігри проводяться у двох лігах: аматорській та професійній.
Так, нещодавно розпочалися турніри серед шанувальників гри у боулінг. А вже з березня турніри відбуваються в двох лігах. По вівторках змагаються аматори, а по четвергах – професіонали.
Більше того, вперше у Луцьку турніри можна дивитися онлайн. Так, у вівторок та четвер о 18 годині розпочинається пряма трансляція на сторінці StrikeCity у Facebook. Тож усі, хто не має змоги прийти на турнір, може вболівати за колег та друзів.
Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.
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Відтепер ігри проводяться у двох лігах: аматорській та професійній.
Так, нещодавно розпочалися турніри серед шанувальників гри у боулінг. А вже з березня турніри відбуваються в двох лігах. По вівторках змагаються аматори, а по четвергах – професіонали.
Більше того, вперше у Луцьку турніри можна дивитися онлайн. Так, у вівторок та четвер о 18 годині розпочинається пряма трансляція на сторінці StrikeCity у Facebook. Тож усі, хто не має змоги прийти на турнір, може вболівати за колег та друзів.
Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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