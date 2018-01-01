Підвищення пенсій військовим в Україні: терміни та умови





Про це пояснює експерт Реанімаційного пакета реформ Галина Третьякова, - пише



За чинною методологією уряду на підвищення військових пенсій знадобиться близько 10 млрд грн. Практично всіх українців вирівняли в пенсійних правах, їхні пенсії визначаються за загальною формулою. При цьому військовим пенсіонерам залишили "старі" формули.



Так, якщо є 20 років стажу, військовослужбовець на пенсії має право на 50% від своєї зарплати, співробітник поліції - на 55%. За кожен рік стажу понад 20 років пенсія збільшується на 3%. При цьому пенсія не може бути нижчою за мінімальну і вище 70% від зарплати.



Чим старіше військовий пенсіонер, тим сильніше "застаріла" його пенсія. Справа в тому, що заробітні плати зростають щороку, а ось пенсії піднімали непропорційно зростанню зарплат. Тепер же всім військовим пенсіонерам запропонували отримати довідки із зазначенням "сучасних" зарплат на посадах, які вони займали. За цими довідками і перерахують розмір виплат.



Підвищення розіб'ють на три етапи. У 2018-му військові отримають 50% від належного підвищення, в 2019-м - 25%, в 2020-му - ще 25%. Експерти сходяться на думці, що ситуація, при якій кожен пенсіонер сам бере довідку з місця своєї роботи для перерахування пенсії, створює корупційні ризики. Наприклад, якщо йдеться про поліцію, багато посад перейменували, в окремих службах інформація про стаж та розмір зарплат засекречена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підвищення пенсій військовослужбовцям відбудеться у три етапи, при цьому розмір "надбавки" прив'яжуть до діючих розмірів грошового забезпечення військовослужбовців з аналогічними званнями.Про це пояснює експерт Реанімаційного пакета реформ, - пише Обозреватель За чинною методологією уряду на підвищення військових пенсій знадобиться близько 10 млрд грн. Практично всіх українців вирівняли в пенсійних правах, їхні пенсії визначаються за загальною формулою. При цьому військовим пенсіонерам залишили "старі" формули.Так, якщо є 20 років стажу, військовослужбовець на пенсії має право на 50% від своєї зарплати, співробітник поліції - на 55%. За кожен рік стажу понад 20 років пенсія збільшується на 3%. При цьому пенсія не може бути нижчою за мінімальну і вище 70% від зарплати.Чим старіше військовий пенсіонер, тим сильніше "застаріла" його пенсія. Справа в тому, що заробітні плати зростають щороку, а ось пенсії піднімали непропорційно зростанню зарплат. Тепер же всім військовим пенсіонерам запропонували отримати довідки із зазначенням "сучасних" зарплат на посадах, які вони займали. За цими довідками і перерахують розмір виплат.Підвищення розіб'ють на три етапи. У 2018-му військові отримають 50% від належного підвищення, в 2019-м - 25%, в 2020-му - ще 25%. Експерти сходяться на думці, що ситуація, при якій кожен пенсіонер сам бере довідку з місця своєї роботи для перерахування пенсії, створює корупційні ризики. Наприклад, якщо йдеться про поліцію, багато посад перейменували, в окремих службах інформація про стаж та розмір зарплат засекречена.

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