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На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку

На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку
У Володимирі-Волинському під час застілля трапився конфлікт із бійкою між співмешканцями.

Про це повідомляє Володимир медіа.

Про застільну сварку правоохоронцям повідомив господар квартири. У поліції встановили, що сімейна пара завітала до нього у гості. Під час застілля між ними зчинилася сварка, в результаті якої чоловік наніс декілька ударів по обличчю співмешканці.

За медичною допомогою потерпіла не зверталася, як і не виявила бажання написати заяву до поліції.

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Теги: бійка, побиття
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