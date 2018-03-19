На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку
Сьогодні, 15:28
У Володимирі-Волинському під час застілля трапився конфлікт із бійкою між співмешканцями.
Про це повідомляє Володимир медіа.
Про застільну сварку правоохоронцям повідомив господар квартири. У поліції встановили, що сімейна пара завітала до нього у гості. Під час застілля між ними зчинилася сварка, в результаті якої чоловік наніс декілька ударів по обличчю співмешканці.
За медичною допомогою потерпіла не зверталася, як і не виявила бажання написати заяву до поліції.
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Про це повідомляє Володимир медіа.
Про застільну сварку правоохоронцям повідомив господар квартири. У поліції встановили, що сімейна пара завітала до нього у гості. Під час застілля між ними зчинилася сварка, в результаті якої чоловік наніс декілька ударів по обличчю співмешканці.
За медичною допомогою потерпіла не зверталася, як і не виявила бажання написати заяву до поліції.
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