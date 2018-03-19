На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку





Про це повідомляє



Про застільну сварку правоохоронцям повідомив господар квартири. У поліції встановили, що сімейна пара завітала до нього у гості. Під час застілля між ними зчинилася сварка, в результаті якої чоловік наніс декілька ударів по обличчю співмешканці.



За медичною допомогою потерпіла не зверталася, як і не виявила бажання написати заяву до поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському під час застілля трапився конфлікт із бійкою між співмешканцями.Про це повідомляє Володимир медіа Про застільну сварку правоохоронцям повідомив господар квартири. У поліції встановили, що сімейна пара завітала до нього у гості. Під час застілля між ними зчинилася сварка, в результаті якої чоловік наніс декілька ударів по обличчю співмешканці.За медичною допомогою потерпіла не зверталася, як і не виявила бажання написати заяву до поліції.

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