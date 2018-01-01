Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня, – пише



«Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Свідки кажуть, маршрутка їхала більше 100 км/год», – пише він.



Як повідомляє місцеве видання



За словами водія маршрутки, він заїхав на бордюр, через що його занесло і машина перекинулась. Остаточну причину дорожньо-транспортної події поки що невідома, її з'ясовуватиме слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі перекинулася маршрутка, яка їхала на величезній швидкості. У салоні авто було 18 людей.Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня, – пише канал 24 із посиланням на інформацію Віктора Шейка у Facebook.«Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Свідки кажуть, маршрутка їхала більше 100 км/год», – пише він.Як повідомляє місцеве видання Depo.Запоріжжя , у прес-службі патрульної поліції підтвердили, що маршрутка була майже повна – всередині знаходилось 18 пасажирів. Внаслідок аварії госпіталізовано двоє з них, інші отримали легкі тілесні ушкодження.За словами водія маршрутки, він заїхав на бордюр, через що його занесло і машина перекинулась. Остаточну причину дорожньо-транспортної події поки що невідома, її з'ясовуватиме слідство.

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