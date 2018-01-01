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Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО

Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО
У Запоріжжі перекинулася маршрутка, яка їхала на величезній швидкості. У салоні авто було 18 людей.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня, – пише канал 24 із посиланням на інформацію Віктора Шейка у Facebook.

«Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Свідки кажуть, маршрутка їхала більше 100 км/год», – пише він.

Як повідомляє місцеве видання Depo.Запоріжжя, у прес-службі патрульної поліції підтвердили, що маршрутка була майже повна – всередині знаходилось 18 пасажирів. Внаслідок аварії госпіталізовано двоє з них, інші отримали легкі тілесні ушкодження.

За словами водія маршрутки, він заїхав на бордюр, через що його занесло і машина перекинулась. Остаточну причину дорожньо-транспортної події поки що невідома, її з'ясовуватиме слідство.
Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО
Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО
Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: ДТП, аварія, НП
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