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У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*

У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
Ще одна екстравагантна вистава від київського театру «Чорний квадрат» – «Сексуальне чтиво» відбудеться у РЦ «Промінь» 28 квітня о 19:00.

Це єдине в Україні імпровізаційне шоу.

"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.


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Теги: Промінь, вистава
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