У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
Сьогодні, 18:15
Ще одна екстравагантна вистава від київського театру «Чорний квадрат» – «Сексуальне чтиво» відбудеться у РЦ «Промінь» 28 квітня о 19:00.
Це єдине в Україні імпровізаційне шоу.
"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Це єдине в Україні імпровізаційне шоу.
"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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