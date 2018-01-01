У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*





Це єдине в Україні імпровізаційне шоу.



"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.



Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще одна екстравагантна вистава від київського театру «Чорний квадрат» – «Сексуальне чтиво» відбудеться у РЦ «Промінь» 28 квітня о 19:00.Це єдине в Україні імпровізаційне шоу."Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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