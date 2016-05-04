У Луцьку поліція розшукує винуватця смертельної аварії
Сьогодні, 11:24
У Луцьку правоохоронці розшукують 24-річного водія, котрий збив двох жінок.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Renault Duster» сірого кольору, збив двох жінок, 69 та 63 років. У результаті автопригоди 69-річна пенсіонерка загинула, іншу учасницю ДТП госпіталізували.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 74-24-23, 050-157-34-90 або 102.
Нагадаємо, подія трапилася 15 березня близько 18 години 30 хвилин. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Renault Duster» сірого кольору, збив двох жінок, 69 та 63 років. У результаті автопригоди 69-річна пенсіонерка загинула, іншу учасницю ДТП госпіталізували.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 74-24-23, 050-157-34-90 або 102.
Нагадаємо, подія трапилася 15 березня близько 18 години 30 хвилин. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Журналісти стріть брєд!!!!!! Водій весь час на звязку. Був на прощанні з померлою в п'ятницю. В суботу на похоронах. Оплачує лікування постарждалої в лікарні. Тримає контакти з чоловіком та сином. Адекватна людина. Те що їхав тверезий то вже хайпу хочете зловити?
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