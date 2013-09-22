Помер останній у світі північний білий носоріг
Сьогодні, 13:02
Останній у світі північний білий носоріг на ім'я Судан помер після кількамісячної хвороби.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на доглядачів тварини.
Носорога приспали у Кенії після довгого, пов'язаного з віком, занедужання. Судану було 45 років.
Наразі у світі залишилися лише дві представниці цього підвиду.
Раніше Судан жив у чеському зоопарку Dver Kralove, потім його перевезли до заповідника Ol Pejeta.
Раніше повідомлялося, що вчені будуть використовувати сперму самця, щоб запліднити яйце від однієї з двох останніх самиць північного білого носорога: 17-річної Сат або 27-річноої Наджин.
Тоді останньому самцю шукали пару у популярній онлайн-мережі для знайомств Tinder, таким чином сподіваючись, що профіль у соцмережі допоможе їм зібрати достатньо грошей ($9 мільйонів) для запліднення.
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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на доглядачів тварини.
Носорога приспали у Кенії після довгого, пов'язаного з віком, занедужання. Судану було 45 років.
Наразі у світі залишилися лише дві представниці цього підвиду.
Раніше Судан жив у чеському зоопарку Dver Kralove, потім його перевезли до заповідника Ol Pejeta.
Раніше повідомлялося, що вчені будуть використовувати сперму самця, щоб запліднити яйце від однієї з двох останніх самиць північного білого носорога: 17-річної Сат або 27-річноої Наджин.
Тоді останньому самцю шукали пару у популярній онлайн-мережі для знайомств Tinder, таким чином сподіваючись, що профіль у соцмережі допоможе їм зібрати достатньо грошей ($9 мільйонів) для запліднення.
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