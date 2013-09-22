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Помер останній у світі північний білий носоріг

Помер останній у світі північний білий носоріг
Останній у світі північний білий носоріг на ім'я Судан помер після кількамісячної хвороби.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на доглядачів тварини.

Носорога приспали у Кенії після довгого, пов'язаного з віком, занедужання. Судану було 45 років.

Наразі у світі залишилися лише дві представниці цього підвиду.

Раніше Судан жив у чеському зоопарку Dver Kralove, потім його перевезли до заповідника Ol Pejeta.

Раніше повідомлялося, що вчені будуть використовувати сперму самця, щоб запліднити яйце від однієї з двох останніх самиць північного білого носорога: 17-річної Сат або 27-річноої Наджин.

Тоді останньому самцю шукали пару у популярній онлайн-мережі для знайомств Tinder, таким чином сподіваючись, що профіль у соцмережі допоможе їм зібрати достатньо грошей ($9 мільйонів) для запліднення.

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Теги: носоріг, смерть, Кенія
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