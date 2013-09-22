Помер останній у світі північний білий носоріг





Про це повідомляє



Носорога приспали у Кенії після довгого, пов'язаного з віком, занедужання. Судану було 45 років.



Наразі у світі залишилися лише дві представниці цього підвиду.



Раніше Судан жив у чеському зоопарку Dver Kralove, потім його перевезли до заповідника Ol Pejeta.



Раніше повідомлялося, що вчені будуть використовувати сперму самця, щоб запліднити яйце від однієї з двох останніх самиць північного білого носорога: 17-річної Сат або 27-річноої Наджин.



Тоді останньому самцю шукали пару у популярній онлайн-мережі для знайомств Tinder, таким чином сподіваючись, що профіль у соцмережі допоможе їм зібрати достатньо грошей ($9 мільйонів) для запліднення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останній у світі північний білий носоріг на ім'я Судан помер після кількамісячної хвороби.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на доглядачів тварини.Носорога приспали у Кенії після довгого, пов'язаного з віком, занедужання. Судану було 45 років.Наразі у світі залишилися лише дві представниці цього підвиду.Раніше Судан жив у чеському зоопарку Dver Kralove, потім його перевезли до заповідника Ol Pejeta.Раніше повідомлялося, що вчені будуть використовувати сперму самця, щоб запліднити яйце від однієї з двох останніх самиць північного білого носорога: 17-річної Сат або 27-річноої Наджин.Тоді останньому самцю шукали пару у популярній онлайн-мережі для знайомств Tinder, таким чином сподіваючись, що профіль у соцмережі допоможе їм зібрати достатньо грошей ($9 мільйонів) для запліднення.

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