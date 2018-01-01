На Волині орендаря змушують повернути землю вартістю 10 мільйонів

На Волині орендаря змушують через суд повернути земельну ділянку вартістю 10 мільйонів гривень.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області з позовом в інтересах держави в особі Колківської об’єднаної територіальної громади та Головного управління Держгеокадастру в області до сільськогосподарського виробничого кооперативу «Мрія», аби стягнути заборгованість зі сплати орендної плати за землю, розірвати договір оренди землі та повернути державі земельну ділянку площею понад 4,8 га, вартістю майже 10 млн. грн.Прокурори з'ясували, що договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться за межами Старосільської сільської ради, було укладено між Маневицькою районною державною адміністрацією та СВК «Мрія» у листопаді 2012 року строком на 10 років.Згідно з договором, орендна плата становила 2754 грн на рік. У 2016 роцірішенням господарського суду Волинської області, яке залишено без змін ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду, за позовом місцевої прокуратури у договір було внесено зміни – орендну плату приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. Відтоді орендар був зобов’язаний сплачувати за землю понад 71 тис. грн. на рік.Проте сільськогосподарський кооператив ігнорував вимоги Маневицької РДА щодо приведення договору оренди у відповідність до вимог Закону й на початок 2018 року заборгував понад 50 тис. грн. орендної плати.В ситуацію знову втрутилася прокуратура.У суді прокурори вимагатимуть сплати заборгованої орендної плати, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі.