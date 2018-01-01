вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО

У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку діє проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" Громадянського Руху "Свідомі" спільно з РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX".

У рамках цього проекту передбачаються безкоштовні покази визначних фільмів як українського, так і закордонного виробництва. Завдяки цьому проекту організатори прагнуть залучити людей старшого покоління до сучасних культурних подій у Луцьку, - пише Конкурент.

Вже другий кіноперегляд, який відбувся 20 березня, зібрав близько сотні людей поважного віку, аби вони змогли зануритися у детективну історію за мотивами реальних подій. До перегляду пенсіонерів представили фільм про один із найгучніших скандалів ХХ століття – "Усі гроші світу".


У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО


"На такі кіноперегляди ми готові ходити завжди. Дякуємо, що для пенсіонерів, в яких нині дуже маленька пенсія, організовують такі заходи. Ми отримуємо задоволення безкоштовно побувати на дуже хороших фільмах і в такому гарному приміщенні", – перед початком сеансу зауважила Наталія Вікторівна.

А про свої очікування від сеансу розповіла її подруга.

"Чекаємо, що фільм буде зворушливим і таким, як для старших людей. Ми не любимо ті фільми, де скачуть, а обожнюємо щось серйозне. Знаємо, що для нас підбирають кіно, бо зараз у прокаті його немає", – додала Марія Тимофіївна.

У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО


Коли ж до кінозалу прийшли усі пенсіонери, перегляд фільму "Усі гроші світу" розпочався.

У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО


Після кіноперегляду до присутніх звернувся представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Євген Мікоян, який зауважив, що багато охочих зацікавилися цим проектом та розповів, як можна дізнатися інформацію про наступні кінопокази.


У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО


"Ми даємо оголошення в газету, роздаємо оголошення на вулиці, також, хто користується інтернетом, в мережі Facebook на нашій сторінці є вся інформація", – повідомив Євген.

В холі розважального закладу жінки залюбки ділилися враженнями від побаченого фільму.

"Кіно дуже сподобалося. Його можна просто розбивати на життєві цитати", – зауважила лучанка.


У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО


Її подруга додала, що фільм надто вплинув на жінку.

"Траплялися дуже хвилюючі моменти. Так можна й пенсії не дочекатися", – жартома додала пані Наталія.

Чоловіки були ж більш стриманими та додавали, що фільм безумовно вплинув на них.

Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:

по віку;
по інвалідності;
за вислугою років;
у разі втрати годувальника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, кіно, Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна волинська школа відмовилася від готівки у їдальні
Сьогодні, 21:03
Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич
Сьогодні, 20:24
У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині орендаря змушують повернути землю вартістю 10 мільйонів
Сьогодні, 19:51
Схожі новини
Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі два дні безплатно показуватимуть кіно Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі два дні безплатно показуватимуть кіно
16 березень, 19:05
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих* У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
19 березень, 18:15
У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної* У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної*
16 березень, 18:01
Дітлахів кличуть на «Дикі канікули» Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»
16 березень, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 17:44
 1
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
Сьогодні, 12:30
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Медіа
відео
1/8