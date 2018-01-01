У Луцьку - аншлаг на кіносеансі для пенсіонерів. ФОТО





У рамках цього проекту передбачаються безкоштовні покази визначних фільмів як українського, так і закордонного виробництва. Завдяки цьому проекту організатори прагнуть залучити людей старшого покоління до сучасних культурних подій у Луцьку, - пише



Вже другий кіноперегляд, який відбувся 20 березня, зібрав близько сотні людей поважного віку, аби вони змогли зануритися у детективну історію за мотивами реальних подій. До перегляду пенсіонерів представили фільм про один із найгучніших скандалів ХХ століття – "Усі гроші світу".









"На такі кіноперегляди ми готові ходити завжди. Дякуємо, що для пенсіонерів, в яких нині дуже маленька пенсія, організовують такі заходи. Ми отримуємо задоволення безкоштовно побувати на дуже хороших фільмах і в такому гарному приміщенні", – перед початком сеансу зауважила Наталія Вікторівна.



А про свої очікування від сеансу розповіла її подруга.



"Чекаємо, що фільм буде зворушливим і таким, як для старших людей. Ми не любимо ті фільми, де скачуть, а обожнюємо щось серйозне. Знаємо, що для нас підбирають кіно, бо зараз у прокаті його немає", – додала Марія Тимофіївна.







Коли ж до кінозалу прийшли усі пенсіонери, перегляд фільму "Усі гроші світу" розпочався.







Після кіноперегляду до присутніх звернувся представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Євген Мікоян, який зауважив, що багато охочих зацікавилися цим проектом та розповів, як можна дізнатися інформацію про наступні кінопокази.









"Ми даємо оголошення в газету, роздаємо оголошення на вулиці, також, хто користується інтернетом, в мережі Facebook на нашій сторінці є вся інформація", – повідомив Євген.



В холі розважального закладу жінки залюбки ділилися враженнями від побаченого фільму.



"Кіно дуже сподобалося. Його можна просто розбивати на життєві цитати", – зауважила лучанка.









Її подруга додала, що фільм надто вплинув на жінку.



"Траплялися дуже хвилюючі моменти. Так можна й пенсії не дочекатися", – жартома додала пані Наталія.



Чоловіки були ж більш стриманими та додавали, що фільм безумовно вплинув на них.



Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



по віку;

по інвалідності;

за вислугою років;

у разі втрати годувальника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку діє проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" Громадянського Руху "Свідомі" спільно з РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX".У рамках цього проекту передбачаються безкоштовні покази визначних фільмів як українського, так і закордонного виробництва. Завдяки цьому проекту організатори прагнуть залучити людей старшого покоління до сучасних культурних подій у Луцьку, - пише Конкурент Вже другий кіноперегляд, який відбувся 20 березня, зібрав близько сотні людей поважного віку, аби вони змогли зануритися у детективну історію за мотивами реальних подій. До перегляду пенсіонерів представили фільм про один із найгучніших скандалів ХХ століття – "Усі гроші світу"."На такі кіноперегляди ми готові ходити завжди. Дякуємо, що для пенсіонерів, в яких нині дуже маленька пенсія, організовують такі заходи. Ми отримуємо задоволення безкоштовно побувати на дуже хороших фільмах і в такому гарному приміщенні", – перед початком сеансу зауважила Наталія Вікторівна.А про свої очікування від сеансу розповіла її подруга."Чекаємо, що фільм буде зворушливим і таким, як для старших людей. Ми не любимо ті фільми, де скачуть, а обожнюємо щось серйозне. Знаємо, що для нас підбирають кіно, бо зараз у прокаті його немає", – додала Марія Тимофіївна.Коли ж до кінозалу прийшли усі пенсіонери, перегляд фільму "Усі гроші світу" розпочався.Після кіноперегляду до присутніх звернувся представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Євген Мікоян, який зауважив, що багато охочих зацікавилися цим проектом та розповів, як можна дізнатися інформацію про наступні кінопокази."Ми даємо оголошення в газету, роздаємо оголошення на вулиці, також, хто користується інтернетом, в мережі Facebook на нашій сторінці є вся інформація", – повідомив Євген.В холі розважального закладу жінки залюбки ділилися враженнями від побаченого фільму."Кіно дуже сподобалося. Його можна просто розбивати на життєві цитати", – зауважила лучанка.Її подруга додала, що фільм надто вплинув на жінку."Траплялися дуже хвилюючі моменти. Так можна й пенсії не дочекатися", – жартома додала пані Наталія.Чоловіки були ж більш стриманими та додавали, що фільм безумовно вплинув на них.

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