На Волині маршрутка з людьми злетіла в кювет. ФОТО





НП трапилася 20 березня, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.



Так, до служби «101» надійшло повідомлення, що у придорожній кювет з’їхав рейсовий автобус «Нововолинськ – Луцьк». В транспортному засобі перебувало десять пасажирів та водій. Люди внаслідок автопригоди не постраждали.



За допомогою спеціальної техніки рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку автошляху.





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