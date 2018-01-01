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На Волині маршрутка з людьми злетіла в кювет. ФОТО

На Волині маршрутка з людьми злетіла в кювет. ФОТО
Маршрутка «Нововолинськ – Луцьк» з’їхала в кювет біля села Грибовиця Іваничівського району.

НП трапилася 20 березня, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.

Так, до служби «101» надійшло повідомлення, що у придорожній кювет з’їхав рейсовий автобус «Нововолинськ – Луцьк». В транспортному засобі перебувало десять пасажирів та водій. Люди внаслідок автопригоди не постраждали.

За допомогою спеціальної техніки рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку автошляху.

На Волині маршрутка з людьми злетіла в кювет. ФОТО
На Волині маршрутка з людьми злетіла в кювет. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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