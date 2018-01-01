Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО

На Волині при низьких температурах, сніговому покриві та замерзлих водоймах птахи не можуть самостійно добути собі їжу. Тому небайдужі люди допомагають їм у цьому.Так, зокрема, спільними зусиллями лісівників та небайдужих місцевих громадян вдалося врятувати зграю лебедів, які лишилися зимувати на водосховищі у селі Кримне Камінь-Каширського району. Лебедів у зграї – близько 80 особин, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Коли були сильні морози, розповідають лісівники, птахи крилами розбивали кригу, таким чином не даючи замерзнути воді, а відповідно – і собі.Люди постійно підгодовували лебедів. Найбільшу допомогу надали працівники ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – завезли достатню кількість вівса та інших кормів.Щоденною підгодівлею займався місцевий жительта його родина. Відгукнулися на таку ініціативу й на рівні місцевої влади. Так спільними зусиллями вдалося допомогти лебедям вижити."Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до користувачів мисливських угідь області та до всіх громадян не бути байдужими і долучитися до підгодівлі та охорони птахів", - йдеться в дописі.