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Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО

Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
На Волині при низьких температурах, сніговому покриві та замерзлих водоймах птахи не можуть самостійно добути собі їжу. Тому небайдужі люди допомагають їм у цьому.

Так, зокрема, спільними зусиллями лісівників та небайдужих місцевих громадян вдалося врятувати зграю лебедів, які лишилися зимувати на водосховищі у селі Кримне Камінь-Каширського району. Лебедів у зграї – близько 80 особин, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Коли були сильні морози, розповідають лісівники, птахи крилами розбивали кригу, таким чином не даючи замерзнути воді, а відповідно – і собі.

Люди постійно підгодовували лебедів. Найбільшу допомогу надали працівники ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – завезли достатню кількість вівса та інших кормів.

Щоденною підгодівлею займався місцевий житель Олександр Нікітчук та його родина. Відгукнулися на таку ініціативу й на рівні місцевої влади. Так спільними зусиллями вдалося допомогти лебедям вижити.

"Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до користувачів мисливських угідь області та до всіх громадян не бути байдужими і долучитися до підгодівлі та охорони птахів", - йдеться в дописі.

Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО

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Теги: лебеді, рятування
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