Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Сьогодні, 10:02
На Волині при низьких температурах, сніговому покриві та замерзлих водоймах птахи не можуть самостійно добути собі їжу. Тому небайдужі люди допомагають їм у цьому.
Так, зокрема, спільними зусиллями лісівників та небайдужих місцевих громадян вдалося врятувати зграю лебедів, які лишилися зимувати на водосховищі у селі Кримне Камінь-Каширського району. Лебедів у зграї – близько 80 особин, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Коли були сильні морози, розповідають лісівники, птахи крилами розбивали кригу, таким чином не даючи замерзнути воді, а відповідно – і собі.
Люди постійно підгодовували лебедів. Найбільшу допомогу надали працівники ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – завезли достатню кількість вівса та інших кормів.
Щоденною підгодівлею займався місцевий житель Олександр Нікітчук та його родина. Відгукнулися на таку ініціативу й на рівні місцевої влади. Так спільними зусиллями вдалося допомогти лебедям вижити.
"Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до користувачів мисливських угідь області та до всіх громадян не бути байдужими і долучитися до підгодівлі та охорони птахів", - йдеться в дописі.
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Так, зокрема, спільними зусиллями лісівників та небайдужих місцевих громадян вдалося врятувати зграю лебедів, які лишилися зимувати на водосховищі у селі Кримне Камінь-Каширського району. Лебедів у зграї – близько 80 особин, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Коли були сильні морози, розповідають лісівники, птахи крилами розбивали кригу, таким чином не даючи замерзнути воді, а відповідно – і собі.
Люди постійно підгодовували лебедів. Найбільшу допомогу надали працівники ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – завезли достатню кількість вівса та інших кормів.
Щоденною підгодівлею займався місцевий житель Олександр Нікітчук та його родина. Відгукнулися на таку ініціативу й на рівні місцевої влади. Так спільними зусиллями вдалося допомогти лебедям вижити.
"Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до користувачів мисливських угідь області та до всіх громадян не бути байдужими і долучитися до підгодівлі та охорони птахів", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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