У Луцьку не скасували скандальне рішення про здорожчання реклами

Виконком Луцкради не проголосував за альтернативний проект рішення, яким пропонували зменшити здорожчання розміщення зовнішньої реклами у місті з 49% до 0,1%.Про це стало відомо під час засідання виконкому 21 березня.Як відомо, своїм рішенням виконком Луцькради збільшив вартість розміщення зовнішньої реклами у Луцьку із 1 березня ідо кінця року на 49%. Це викликало гостру реакцію у представників рекламного бізнесу. Тож згодом депутат Луцькрадизапропонувала новий проект рішення, згідно із яким збільшення базового тарифу скоригували б з 49% до 0,1%. У пояснювальній записці Вусенко вказала, що це допоможе стабілізувати рекламний ринок міста, а відкритий круглий стіл міської влади і підприємців дасть змогу встановити прозорі, економічно обґрунтовані тарифи.Таким чином, ще одним пунктом пропонованого рішення зобов’язували у березні 2018 року провести публічний круглий стіл з операторами ринку зовнішньої реклами міста Луцька з метою встановлення прозорих, економічно обґрунтованих тарифів за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.Однак під час попереднього засідання виконкому проект навіть не включили до порядку денного. Сьогодні ж доповідачем із питання був, який зауважив, що підприємці, які займаються рекламою у Луцьку, вважають, що рішення «якщо говорити відверто, було прийняте не так, як це мало бути зроблено в місті, яке співпрацює із бізнесменами».Яковлев додав, що за такого підняття наповнити бюджет не вдасться – навпаки підприємці просто боргуватимуть місту за рекламу. Із часом це призведе до банкрутства підприємств, звільнення людей тощо. Тож фактично бюджет міст а втратить ці кошти, а ще – низку податків, які сплачують підприємці. Частина із них заключала договори наприкінці 2017 року за іншою вартістю, а вже за кілька місяців сталося значне подорожчання, про яке ніхто не попереджав. Це веде до прямих збитків.«Чи справедливо це є для тих підприємців, які працюють на ринку,хочуть працювати чесно. Утримують працівників і годують свої сім’ї», – спитав Яковлев.Після підняття тарифів ціни для підприємців стали непідйомними. Яковлев також проаналізував вартість реклами в інших містах – у Луцьку її вартість є найвищою. Підприємці розуміють, що немає діалогу із міською владою. Водночас він погодився, що кількість реклами можна зменшувати, та робити це аж ніяк не таким способом, яким чинять сьогодні.Секретар міської радикаже, що насправді ціна зросла не так сильно. Мовляв, ненормально, коли міський бюджет недоотримує грошей через знижки.Опісля був емоційний виступ підприємців. Однак на нього відреагували по-різному. Наприклад,зауважив, що ще у 2013 році був проти незрозумілого прийняття знижок. Однак нині він чітко розуміє, що підвищувати ціну на стільки одразу аж ніяк не можна. Також член виконкому не вбачає корупційних ризиків, про які говорив Пустовіт, адже знижка існувала для всіх рекламістів, а не когось конкретно. Тому треба йти назустріч підприємцям.зауважив, що таке різке підняття дійсно неприйнятне. Якби його принаймні «розбили» і зробили поступовішим, можливо, воно не так би вплинуло на підприємстві.Натомістьнаголосив, що його доповідь підприємців навпаки відштовхнула. Також член виконкому зауважив, що не любить, коли його «вчать» чи кажуть, що він голосував неправильно.На думку його колеги, за бордами на деяких вулицях «не видно неба». Зрештою, за рішення проголосували тільки 3 члени виконкому. Таким чином рішення не прийняте.