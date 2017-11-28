Кабмін заборонив оформляти паспорти у формі книжки





Про це повідомляє



Рішення прийнято у зв'язку з тим, що підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені всім необхідним для оформлення та видачі паспорта у формі ID-картки.

Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні, 21 березня, прийняв постанову про заборону оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.



Як зазначається, зміни внесені до постанови Кабміну Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України №302 від 25 березня 2015 року.



Кабмін відкинув положення, що передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина в формі книжечки.



У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-картки.



За даними Міністерства внутрішніх справ, який розробив проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.



Постанова №302 передбачає, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, який не містить безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада 2016 року, при цьому паспорт без електронного носія, оформлений і виданий до 1 листопада 2016 року, дійсний протягом терміну, на який він виданий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України заборонив оформляти паспорти у формі книжки.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Українські новини».Рішення прийнято у зв'язку з тим, що підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені всім необхідним для оформлення та видачі паспорта у формі ID-картки.Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні, 21 березня, прийняв постанову про заборону оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.Як зазначається, зміни внесені до постанови Кабміну Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України №302 від 25 березня 2015 року.Кабмін відкинув положення, що передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина в формі книжечки.У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-картки.За даними Міністерства внутрішніх справ, який розробив проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.Постанова №302 передбачає, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, який не містить безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада 2016 року, при цьому паспорт без електронного носія, оформлений і виданий до 1 листопада 2016 року, дійсний протягом терміну, на який він виданий.

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