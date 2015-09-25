У Луцьку громадську організацію хочуть звільнити від орендної плати





Про це стало відомо сьогодні, 22 березня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пише



Інформацію про проект рішення розповіла начальниця відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко. Відповідно до нього, депутатам пропонують звільнити від орендної плати обласний осередок Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії».



Зауважимо, що організація базується у Луцьку за адресою Бенделіані 7. «Це громадські організації,які дійсно існують і працюють, вони об’єднують громадян з вадами зору. Вони звертаються, щоб надати їм пільгу на цю площу», – заявила посадовець. Алла Грабко уточнила, що щомісячна орендна плата становить 214 гривень. «Для них це теж гроші», – заявила вона. У підсумку депутати підтримали проект рішення.



Тепер рішення щодо звільнення громадської організації від орендної плати на 3 роки розгляне сесія міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сесія міської ради розгляне рішення про звільнення від орендної плати громадської організації «Генерація успішної дії».Про це стало відомо сьогодні, 22 березня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда Інформацію про проект рішення розповіла начальниця відділу управління майном комунальної власності міськради. Відповідно до нього, депутатам пропонують звільнити від орендної плати обласний осередок Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії».Зауважимо, що організація базується у Луцьку за адресою Бенделіані 7. «Це громадські організації,які дійсно існують і працюють, вони об’єднують громадян з вадами зору. Вони звертаються, щоб надати їм пільгу на цю площу», – заявила посадовець. Алла Грабко уточнила, що щомісячна орендна плата становить 214 гривень. «Для них це теж гроші», – заявила вона. У підсумку депутати підтримали проект рішення.Тепер рішення щодо звільнення громадської організації від орендної плати на 3 роки розгляне сесія міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію