У Луцьку громадську організацію хочуть звільнити від орендної плати
Сьогодні, 10:31
Сесія міської ради розгляне рішення про звільнення від орендної плати громадської організації «Генерація успішної дії».
Про це стало відомо сьогодні, 22 березня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда.
Інформацію про проект рішення розповіла начальниця відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко. Відповідно до нього, депутатам пропонують звільнити від орендної плати обласний осередок Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії».
Зауважимо, що організація базується у Луцьку за адресою Бенделіані 7. «Це громадські організації,які дійсно існують і працюють, вони об’єднують громадян з вадами зору. Вони звертаються, щоб надати їм пільгу на цю площу», – заявила посадовець. Алла Грабко уточнила, що щомісячна орендна плата становить 214 гривень. «Для них це теж гроші», – заявила вона. У підсумку депутати підтримали проект рішення.
Тепер рішення щодо звільнення громадської організації від орендної плати на 3 роки розгляне сесія міської ради.
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Про це стало відомо сьогодні, 22 березня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда.
Інформацію про проект рішення розповіла начальниця відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко. Відповідно до нього, депутатам пропонують звільнити від орендної плати обласний осередок Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії».
Зауважимо, що організація базується у Луцьку за адресою Бенделіані 7. «Це громадські організації,які дійсно існують і працюють, вони об’єднують громадян з вадами зору. Вони звертаються, щоб надати їм пільгу на цю площу», – заявила посадовець. Алла Грабко уточнила, що щомісячна орендна плата становить 214 гривень. «Для них це теж гроші», – заявила вона. У підсумку депутати підтримали проект рішення.
Тепер рішення щодо звільнення громадської організації від орендної плати на 3 роки розгляне сесія міської ради.
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