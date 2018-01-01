Шкіра та кістки: у Ковелі скаржаться на «притулок» для собак





Про це пишуть у спільноті



«Ковель, у нас жахлива ситуація, людина «утримує» собак в умовах, що призведуть до смерті тварин. Жінка запевняє, що вона їх рятує. У дворі, за парканом, через який навіть мишка не проскочить (шанси втекти і вижити - мінімальні) є декілька собак на ланцюгах. Інші, зі слів горе-господині, знаходяться в сараї. Собаки в жахливому стані, виснажені та зневоднені. Це скелети із залишками шерсті, посаджені на ланцюги», - пише жінка.



«Усі, хто має будь яку інформацію стосовно цієї людини, будь ласка, повідомте. Є інформація, що це «утримання» фінансує якийсь фонд , «любителі» тварин з міської адміністрації. Для нас важлива будь-яку інформація чи «зачепки».



На жаль, це не в компетентність поліції. Тобто, звільнити собак від такого «піклування» згідно з законом ми не можемо самостійно. Заяви у відповідні органи написали, але на вирішення проблеми можуть знадобитись тижні, а зараз важлива кожна година», - додає вона.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі місцеві жителі скаржаться на жінку, котра тримає вдома «врятованих» собак. Люди нарікають, що тварини перебувають в жахливих умовах.Про це пишуть у спільноті «Kovel animals» «Ковель, у нас жахлива ситуація, людина «утримує» собак в умовах, що призведуть до смерті тварин. Жінка запевняє, що вона їх рятує. У дворі, за парканом, через який навіть мишка не проскочить (шанси втекти і вижити - мінімальні) є декілька собак на ланцюгах. Інші, зі слів горе-господині, знаходяться в сараї. Собаки в жахливому стані, виснажені та зневоднені. Це скелети із залишками шерсті, посаджені на ланцюги», - пише жінка.«Усі, хто має будь яку інформацію стосовно цієї людини, будь ласка, повідомте. Є інформація, що це «утримання» фінансує якийсь фонд , «любителі» тварин з міської адміністрації. Для нас важлива будь-яку інформація чи «зачепки».На жаль, це не в компетентність поліції. Тобто, звільнити собак від такого «піклування» згідно з законом ми не можемо самостійно. Заяви у відповідні органи написали, але на вирішення проблеми можуть знадобитись тижні, а зараз важлива кожна година», - додає вона.

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