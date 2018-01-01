У центрі Луцька зіткнулися маршрутки – 7-ро людей у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 14:11
На вулиці Глушець у Луцьку не розминулися дві маршрутки.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, сьогодні, 22 березня, близько 13:40 зіткнулися два маршрутних таксі – №10 та №12. 7 потерпілих, з яких 1 неповнолітній, забрали до лікарні. Діагнози встановлюються.
Працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, сьогодні, 22 березня, близько 13:40 зіткнулися два маршрутних таксі – №10 та №12. 7 потерпілих, з яких 1 неповнолітній, забрали до лікарні. Діагнози встановлюються.
Працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
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