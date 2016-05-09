На Волині дитина вистрілила у свою сестру: подробиці інциденту





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



У середу, близько 14 години, в селищі Ратне 6-річна школярка з необережності здійснила постріл із пневматичного пристрою в голову своїй малолітній сестрі. Постраждалу дитину госпіталізували.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 Кримінального кодексу України.



Поліцейські попередньо з’ясували, що 6-річна дівчинка, мешканка селища Ратне, в будинку за місцем проживання взяла пневматичний пристрій, який знаходився у коридорі помешкання та з необережності вистрілила у голову своїй 3-річній сестрі. Потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Пневматичний пристрій направили на проведення експертизи.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого будуть остаточно з’ясовані усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після інциденту, коли 6-річна дитина вистрілила у голову своїй сестрі, поліція відкрила кримінальне провадження через неналежне зберігання вогнепальної зброї.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.У середу, близько 14 години, в селищі Ратне 6-річна школярка з необережності здійснила постріл із пневматичного пристрою в голову своїй малолітній сестрі. Постраждалу дитину госпіталізували.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 Кримінального кодексу України.Поліцейські попередньо з’ясували, що 6-річна дівчинка, мешканка селища Ратне, в будинку за місцем проживання взяла пневматичний пристрій, який знаходився у коридорі помешкання та з необережності вистрілила у голову своїй 3-річній сестрі. Потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Пневматичний пристрій направили на проведення експертизи.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого будуть остаточно з’ясовані усі обставини події.

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