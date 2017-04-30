Як працюватиме польське консульство у Луцьку на Великдень
Сьогодні, 06:50
У Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку 2 квітня та 9 квітня – вихідні.
Про це йдеться у повідомленні дипустанови.
«Інформуємо, що 2 квітня 2018 року та 9 квітня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не працює», - йдеться в оголошенні.
Як відомо, 1 квітня Великдень святкуватимуть католики, а 8 квітня – православні.
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Про це йдеться у повідомленні дипустанови.
«Інформуємо, що 2 квітня 2018 року та 9 квітня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не працює», - йдеться в оголошенні.
Як відомо, 1 квітня Великдень святкуватимуть католики, а 8 квітня – православні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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