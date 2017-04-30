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Як працюватиме польське консульство у Луцьку на Великдень

Як працюватиме польське консульство у Луцьку на Великдень
У Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку 2 квітня та 9 квітня – вихідні.

Про це йдеться у повідомленні дипустанови.

«Інформуємо, що 2 квітня 2018 року та 9 квітня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не працює», - йдеться в оголошенні.

Як відомо, 1 квітня Великдень святкуватимуть католики, а 8 квітня – православні.

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Теги: консульство, Луцьк
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