Як працюватиме польське консульство у Луцьку на Великдень





Про це йдеться у повідомленні дипустанови.



«Інформуємо, що 2 квітня 2018 року та 9 квітня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не працює», - йдеться в оголошенні.



Як відомо, 1 квітня Великдень святкуватимуть католики, а 8 квітня – православні.



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