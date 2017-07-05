Волинянка, яка бере участь у канадському конкурсі краси, ніколи не сиділа на дієтах

Міла Чернишева з Нововолинська, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", розповіла, як підтримує гарну форму.



Про це вона розповіла в



На думку дівчини, людина повинна постійно дбати про своє тіло, підтримувати його в тонусі, правильно харчуватися та пити багато води.



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"Я ніколи не сиділа на дієтах. Я вважаю, що потрібно просто мати в раціоні більше овочів та фруктів та робити хоча б по 10 хвилин фізичних вправ на день, прогулянки на свіжому повітрі – цього для початку буде достатньо", - розповіла волинянка.



Окрім того, вона зізналася, що завжди любила спорт, а колись навіть займалась кікбоксингом та інтенсивним фітнесом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Нововолинська, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", розповіла, як підтримує гарну форму.Про це вона розповіла в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. На думку дівчини, людина повинна постійно дбати про своє тіло, підтримувати його в тонусі, правильно харчуватися та пити багато води."Я ніколи не сиділа на дієтах. Я вважаю, що потрібно просто мати в раціоні більше овочів та фруктів та робити хоча б по 10 хвилин фізичних вправ на день, прогулянки на свіжому повітрі – цього для початку буде достатньо", - розповіла волинянка.Окрім того, вона зізналася, що завжди любила спорт, а колись навіть займалась кікбоксингом та інтенсивним фітнесом.

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