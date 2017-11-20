Волинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже мільйон

На Волині через суд повернули державі земельну ділянку вартістю майже 900 тисяч гривень.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Так, з ТЗОВ «ВІП-ОЙЛ» стягнуть заборгованість зі сплати орендної плати за землю, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею 1 га вартістю майже 900 тисяч гривеньПрокурори з'ясували, що договір оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування автозаправочної станції на території Цмінівської сільської ради укладений між товариством та Маневицькою районною державною адміністрацією у листопаді 2007 року.Із 2014 року й дотепер підприємство не платило сільраді за оренду цієї ділянки. У суді прокурори домоглися сплати заборгованості, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки у власність громади.