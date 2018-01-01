Аварія маршруток у центрі Луцька: одну з постраждалих оперуватимуть





Про це розповів чоловік постраждалої, – пише Волинь24 https://www.volyn24.com/news/101047-luchanku-iaka-postrazhdala-v-avarii-z-marshrutkamy-prooperuyut



Нагадаємо, у четвер, 22 березня, у Луцьку



«Вчора дружина їхала на пари. Була з ноутбуком, який внаслідок ДТП розтрощився від удару вщент», – каже чоловік лучанки.



Жінку доставили до Луцької міської клінічної лікарні з переломом носа. Сьогодні лучанку прооперують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирку однієї з маршруток, які зіткнулися на вулиці Глушець, прооперують.Про це розповів чоловік постраждалої, – пише Волинь24 https://www.volyn24.com/news/101047-luchanku-iaka-postrazhdala-v-avarii-z-marshrutkamy-prooperuyutНагадаємо, у четвер, 22 березня, у Луцьку врізались маршрутки № 10 і 12. Постраждали одинадцять людей. Жінка – кандидат філологічних наук та викладає у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.«Вчора дружина їхала на пари. Була з ноутбуком, який внаслідок ДТП розтрощився від удару вщент», – каже чоловік лучанки.Жінку доставили до Луцької міської клінічної лікарні з переломом носа. Сьогодні лучанку прооперують.

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