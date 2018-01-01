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Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Дванадцятий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 23 березня.

У ньому ви прочитаєте:

На Волині – новий голова облдержадміністрації. Що сказав на представленні Олександра Савченка Президент України Петро Порошенко.
Володимир Гунчик отримає нову посаду.

«На місці скандальної фірми Були і Петрочука – туалет і розвалюхи».

ПолітОко: «Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку».

Журналістське розслідування: «Під подвійним криміналом». Будинок-«Егоїст» у Луцьку: порушення на порушенні.

Скандал тижня: «Депутат Василь Столяр сфальсифікував листа селян до обласної ради».

Пише інтернет: «Типірка я королева!» На проекті «Поверніть мені красу» волинянці вирізали 13 кілограмів шкіри.

Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Надзвичайне», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».

Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.

Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.
Вартість видання з доставкою з квітня 2018 року:

на 1 місяць – 4,85 грн;
на 3 місяці –13,15 грн.

Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

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Теги: газета, ВолиньPost
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