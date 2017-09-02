Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції

Насті Абрамчук, яка перенесла чергову операцію, потрохи заживає ранка. Стан дівчинки стабільний.



Про це повідомляють



"Настуня передає всім привіт. Стан стабільний. Ранка після операції потрохи заживає. Настуню почали потрохи рухати, повертають на бочок. Бо раніше з апаратом штучного дихання, до якого вона була підключена, це було неможливо", - йдеться допписі. Окрім того, дівчинці збільшили часоту та кількість прийомів їжі.



"Молимо Бога і далі про милість для Настуні. Дякую всім за фінансову і молитовну підтримку", - повідомляють на сторінці.



Кошти для допомоги дівчинці модна перераховувати а картку тата



АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149 4996 4811 1977

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У маленької ковельчанки, яка перенесла чергову операцію, потрохи заживає ранка. Стан дівчинки стабільний.Про це повідомляють у групі "НАСТУСЯ АБРАМЧУК, БИТВА ЗА ЖИТТЯ"."Настуня передає всім привіт. Стан стабільний. Ранка після операції потрохи заживає. Настуню почали потрохи рухати, повертають на бочок. Бо раніше з апаратом штучного дихання, до якого вона була підключена, це було неможливо", - йдеться допписі. Окрім того, дівчинці збільшили часоту та кількість прийомів їжі."Молимо Бога і далі про милість для Настуні. Дякую всім за фінансову і молитовну підтримку", - повідомляють на сторінці.Кошти для допомоги дівчинці модна перераховувати а картку тата

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію