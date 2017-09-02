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Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції

Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції
У маленької ковельчанки Насті Абрамчук, яка перенесла чергову операцію, потрохи заживає ранка. Стан дівчинки стабільний.

Про це повідомляють у групі "НАСТУСЯ АБРАМЧУК, БИТВА ЗА ЖИТТЯ".

"Настуня передає всім привіт. Стан стабільний. Ранка після операції потрохи заживає. Настуню почали потрохи рухати, повертають на бочок. Бо раніше з апаратом штучного дихання, до якого вона була підключена, це було неможливо", - йдеться допписі. Окрім того, дівчинці збільшили часоту та кількість прийомів їжі.

"Молимо Бога і далі про милість для Настуні. Дякую всім за фінансову і молитовну підтримку", - повідомляють на сторінці.

Кошти для допомоги дівчинці модна перераховувати а картку тата

АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149 4996 4811 1977

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Теги: Настя Абрамчук, благодійність, операція
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