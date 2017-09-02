Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції
Сьогодні, 21:35
У маленької ковельчанки Насті Абрамчук, яка перенесла чергову операцію, потрохи заживає ранка. Стан дівчинки стабільний.
Про це повідомляють у групі "НАСТУСЯ АБРАМЧУК, БИТВА ЗА ЖИТТЯ".
"Настуня передає всім привіт. Стан стабільний. Ранка після операції потрохи заживає. Настуню почали потрохи рухати, повертають на бочок. Бо раніше з апаратом штучного дихання, до якого вона була підключена, це було неможливо", - йдеться допписі. Окрім того, дівчинці збільшили часоту та кількість прийомів їжі.
"Молимо Бога і далі про милість для Настуні. Дякую всім за фінансову і молитовну підтримку", - повідомляють на сторінці.
Кошти для допомоги дівчинці модна перераховувати а картку тата
АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149 4996 4811 1977
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Про це повідомляють у групі "НАСТУСЯ АБРАМЧУК, БИТВА ЗА ЖИТТЯ".
"Настуня передає всім привіт. Стан стабільний. Ранка після операції потрохи заживає. Настуню почали потрохи рухати, повертають на бочок. Бо раніше з апаратом штучного дихання, до якого вона була підключена, це було неможливо", - йдеться допписі. Окрім того, дівчинці збільшили часоту та кількість прийомів їжі.
"Молимо Бога і далі про милість для Настуні. Дякую всім за фінансову і молитовну підтримку", - повідомляють на сторінці.
Кошти для допомоги дівчинці модна перераховувати а картку тата
АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149 4996 4811 1977
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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