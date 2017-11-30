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У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом

У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом
У Рівному 36-річний водій на Audi А4 протаранив магазин «Рум’янець».

Інцидент трапився сьогодні, 25 березня, о 7-й ранку на вулиці Білій, - пише Рівне.Вечірнє.

Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала «швидка».


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Теги: аварія, Рівне
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