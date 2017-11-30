У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом





Інцидент трапився сьогодні, 25 березня, о 7-й ранку на вулиці Білій, - пише



Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала «швидка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 36-річний водій на Audi А4 протаранив магазин «Рум’янець».Інцидент трапився сьогодні, 25 березня, о 7-й ранку на вулиці Білій, - пише Рівне.Вечірнє Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала «швидка».

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