У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом
Сьогодні, 13:18
У Рівному 36-річний водій на Audi А4 протаранив магазин «Рум’янець».
Інцидент трапився сьогодні, 25 березня, о 7-й ранку на вулиці Білій, - пише Рівне.Вечірнє.
Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала «швидка».
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Інцидент трапився сьогодні, 25 березня, о 7-й ранку на вулиці Білій, - пише Рівне.Вечірнє.
Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала «швидка».
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