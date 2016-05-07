Хорватський футболіст помер від удару м'ячем

Бруно Бобан помер під час гри між "Марсонією" і "Славонією".



М’яч потрапив футболістові в район грудей, після чого гравець упав, - пише



Медики намагалися допомогти півзахисникові, на поле прибула машина швидкої допомоги. Однак через деякий час була констатована смерть футболіста. Причину назвуть після розтину.



Відзначається, що кілька місяців тому пішов із життя батько Бобана. Брат Бруно Габріель в даний час виступає за Осієк у найсильнішій хорватській лізі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річний півзахисникпомер під час гри між "Марсонією" і "Славонією".М’яч потрапив футболістові в район грудей, після чого гравець упав, - пише Sports.ru Медики намагалися допомогти півзахисникові, на поле прибула машина швидкої допомоги. Однак через деякий час була констатована смерть футболіста. Причину назвуть після розтину.Відзначається, що кілька місяців тому пішов із життя батько Бобана. Брат Бруно Габріель в даний час виступає за Осієк у найсильнішій хорватській лізі.

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