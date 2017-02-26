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У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус

У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус
У Луцьку на проспекті Волі трапилась аварія. На зупинці поблизу Коледжу технологій, бізнесу та права маршрутка №23 в’їхала у тролейбус.

Аварія сталася 25 березня близько 16:15, - пише Волинь24.

Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі вчасно не загальмував на зупинці – і врізався у тролейбус.

Постраждалих немає.

У маршрутки – тріснуте лобове скло.
У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус
У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус
У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус

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Теги: аварія, тролейбус
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