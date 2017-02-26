У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус





Аварія сталася 25 березня близько 16:15, - пише



Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі вчасно не загальмував на зупинці – і врізався у тролейбус.



Постраждалих немає.



У маршрутки – тріснуте лобове скло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі трапилась аварія. На зупинці поблизу Коледжу технологій, бізнесу та права маршрутка №23 в’їхала у тролейбус.Аварія сталася 25 березня близько 16:15, - пише Волинь24 Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі вчасно не загальмував на зупинці – і врізався у тролейбус.Постраждалих немає.У маршрутки – тріснуте лобове скло.

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