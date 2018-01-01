Україна знайшла спосіб змусити Газпром заплатити
Сьогодні, 09:28
Міністерство юстиції України розробило план, який допоможе забезпечити виплату російським монополістом Газпромом Нафтогазу України $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу Прямий.
"Що стосується активів на території інших країн, у нас вже є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника", - сказав він.
Міністр юстиції нагадав, що 100 млн грн вже стягнуто з Газпрому в державний бюджет України.
"У Газпрому дуже багато активів, і ми про них знаємо, ми їх ідентифікували... нам відомо, в яких країнах є найбільша кількість активів. Вони більш ніж покривають борг, який є у Газпрому перед Нафтогазом. Процес виконання такого рішення досить простий і чіткий", - додав міністр.
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Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу Прямий.
"Що стосується активів на території інших країн, у нас вже є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника", - сказав він.
Міністр юстиції нагадав, що 100 млн грн вже стягнуто з Газпрому в державний бюджет України.
"У Газпрому дуже багато активів, і ми про них знаємо, ми їх ідентифікували... нам відомо, в яких країнах є найбільша кількість активів. Вони більш ніж покривають борг, який є у Газпрому перед Нафтогазом. Процес виконання такого рішення досить простий і чіткий", - додав міністр.
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Коментарі 1
цікаво а на посаді начальника відділу ПЗВ управління екології та природних ренсурсів і далі буде працювати людина якої за пів -року ніхто в у правлінні не бачив і отримувати оклад з преміями і надбавками чи хтось наведе тут порядок в кінці кінців. Цеж найвищого рівня корупція!!!
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