Україна знайшла спосіб змусити Газпром заплатити

Міністерство юстиції України розробило план, який допоможе забезпечити виплату російським монополістом Газпромом Нафтогазу України $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу Прямий."Що стосується активів на території інших країн, у нас вже є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника", - сказав він.Міністр юстиції нагадав, що 100 млн грн вже стягнуто з Газпрому в державний бюджет України."У Газпрому дуже багато активів, і ми про них знаємо, ми їх ідентифікували... нам відомо, в яких країнах є найбільша кількість активів. Вони більш ніж покривають борг, який є у Газпрому перед Нафтогазом. Процес виконання такого рішення досить простий і чіткий", - додав міністр.