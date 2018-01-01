Задрімав: на Волині дві автівки опинилися в кюветі через неуважність водія. ФОТО
Сьогодні, 10:53
На автодорозі Ковель – Ягодин поблизу села Старі Кошари дві автівки злетіли в кювет.
Автопригода трапилася вчора, 25 березня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, водій Оpel, буксируючи Isuzu Trooper з причепом, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У результаті пригоди ніхто не постраждав.
Як пояснив водій Opel, він задрімав за кермом, через що виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет. Другий транспортний засіб перекинувся. Тілесних ушкоджень водії не отримали.
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Автопригода трапилася вчора, 25 березня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, водій Оpel, буксируючи Isuzu Trooper з причепом, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У результаті пригоди ніхто не постраждав.
Як пояснив водій Opel, він задрімав за кермом, через що виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет. Другий транспортний засіб перекинувся. Тілесних ушкоджень водії не отримали.
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