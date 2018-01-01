Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Овадно: вул. Тополева, Нова

2.09:00 – 17:00

с. Тростянка сервісна зона



Горохівський район



1.09:00-17:00

ФОП Прокопчук М.С.-магазин

ТзОВ Горохів-насіння-Столова

ТзОВ Горохів-насіння-Контора

с. Борочичі:

вул. Шевченка,

вул. Польова



2.с.Шклінь

09:00-17:00

с.Шклінь: вул. Л.Українки

3.09:00-17:00 ПОСП "Русь"-Комплекс с.Мирне

ПОСП "Русь"-Гуртожиток

ПОСП "Русь"-Бригада

ПрАТ "Київстар"-Станція с.Мирне

ПОСП "Русь"-Бригада

Дім Молитви

Горохівський районний відділ освіти-Школа с.Мирне

Горохівський районний відділ освіти-школа 1 с.Мирне

Горохівський районний відділ освіти-школа 2 с.Мирне

Сенкевичівське СТ-магазин

ПОСП "Русь"-башня

ФОП Мулько В.І.-магазин

ПАТ"Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ

Сенкевичівське СТ-Бар

Мирненська сільська рада-Дитячий садок

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Мирне

ПОСП "Русь"-Контора

ПОСП "Русь"-котельня контори

ПОСП "Русь"-Будинок обрядів

ПАТ "Укртелеком"-АТС с.Мирне

Мирненська сільська рада-Будинок культури

ФОП Клехо М.А.-кафе с.Мирне

ФОП Бейчук Л.М.-Магазин - бар с.Мирне :

вул.Рад.армії

вул.Перемоги

вул.Леніна

вул.Набережна

вул.Тельмана

вул.Дружби



Іваничівський район



1. 9:00-17:00

с.Бортнів вул.Інтернаціональна



2. 9:30-17:00

с.Луковичі, Бужковичі, Маркостав, Іванівка



3. 10:00-12:00

с.Заболотці вул.Уткіна

4. 12:00-14:20 с.Заболотці вул.І Франка

5 КТП-44 підключення 14:00-16:00 с.Біличі вул.Шевченка Л.Українки



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.

2.09:00 – 17:00 С/Рада с.Осівці

с.Осівці, вул.Молодіжна



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30 КТП-236 с.Ромашківка

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна

с.Ромашківка

вул.Шевченка



Ковельський район



1.9:00-17:00

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

СВК "Надія",

Голобське споживче товариство,

Вол. дирекція УДППЗ,

Церква с. Солотвин,

Львівська філія ПрАТ "Київстар",

Голобське споживче товариство,

ПрАТ "МТС УКРАЇНА". с. Партизанське,

с. Діброва,

с. Майдан,

с. Солотвин.



2.9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина", ПАТ "Укртрансгаз",

СТзОВ "Облапське", ПАТ "Волиньгаз ",

ТзОВ "УкрТАУЕР", Львівська філія ПрАТ"Київстар", ПрАТ "МТС УКРАЇНА",

ФОП Сонько С. О., ФОП Миронюк Т. С.,

ФОП Коваль Т. С., ФОП Панасюк Р. П.,

Церква Облапи Свт. Василя Вел, Церква с. Облапи,

Вол. дирекція УДППЗ, Дубівське СТ,

ПАТ "Ковельмолоко", Ковельське Райво,

ПАТ "Укртелеком". с. Дубова, вул. Шевченка,

с. Мислина,

с. Облапи.

3.9:00-17:00 СТзОВ "Ратнівський аграрій", Дубівське СТ,

Ковельське МТМО, ФГ "Красноволя",

ТзОВ "Італінвест ІФ", ФОП Миронюк В. Ю.,

Ковельське МТМО, Церква с. Городище,

ПАТ "Укртелеком", Ковельське Райво. с. Городище,

с. Красноволя,

с. Гредьки.



Луцький район



1.10:00-17:00

с. Садів вул. Відродження, Незалежності

2.09:30-16:00 Милушівське СТ (магазин), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна



Любомльський та Шацький райони



19:00-17:00

м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський

2. 9:00-17:00

с.Бірки

3. 9:00-17:00

с.Світязь вул. Миру Вереснева.



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

магазин с.Віл (частково)

2. 10:00 – 17:00 магазини Смт.Любешів вул.Галана, Шолохова, 30-ти річчя перемоги, Ісая

3 ПЛ-10кВ Л 10-07 12:00 – 14:00 Магазин, СГПП Дружба смт.Любешів вул.Галана, Шолохова, 30-ти річчя перемоги, Ісая, Сонячна, Вишнева, Шуміка, Іванівська, Гончара, Молодіжна, Відродження

с.Зарудче жит.масив «Дубки», Незалежності, Молодіжна, СГПП «Дружба», Берегова

с.Підкормілля, Селісок, Бучин, Пожік

4. 10:00 – 17:00

с.Підкормілля вул.Воз’єднання



Маневицький район



1. 11:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.

ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.

КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин. хоз. магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).

КТП-336 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-376.

КТП-377.

КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит. садок).

КТП-456 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-177, с. Нічогівка.

КТП-178 - Красновільська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-205, с. Майдан-Липненський - Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-233, с. Матейки - Районний відділ освіти (школа), Красновільська сільська рада (клуб).

КТП-247, с. Майдан-Липненський - СВК "Кормін".

КТП-468 - Районний відділ освіти (школа).

ЩТП-485, с. Нічогівка.

ЩТП-488.

КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-203, с. Гораймівка.

КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит. садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора), СВК "Кормін".

КТП-207 - СВК "Кормін".

КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар. прои. товари). Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).

КТП-232, с. Матейки - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-252, с. Гораймівка - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).

КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).

КТП-444, с. Матейки - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).

КТП-455, с. Гораймівка - ФОП Мельник Л.М. (деревообробний цех).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж

2. 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Івасюка, 23-45, 38-40, 44-56, 44-56



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.

с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.

с.Олександрівка водозабір.

с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.

с.Валер’янівка .

с.Рудня.



2 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора, клуб, школа, торговий кіоск. с.Кобче

3 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2, виробнича база, кіоск, торговий кіоск, магазини, ГРП, лікарня, притулок, адмінприміщення, КНС.

м.Рожище вул..Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Мостова, 8 Березня, Чайковського, М.Вовчка, Лермонтова, К.Шолокадзе, Кольцова.

4 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-154 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Смідин, куток Коршово



Турійський район



1. 10:00-16:30 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють

2. 10:00-16:30 Пункт прийому молока, церква с.Маковичі

3. 09:00-16:30

с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Овадно: вул. Тополева, Нова2.09:00 – 17:00с. Тростянка сервісна зона1.09:00-17:00ФОП Прокопчук М.С.-магазинТзОВ Горохів-насіння-СтоловаТзОВ Горохів-насіння-Конторас. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова2.с.Шклінь09:00-17:00с.Шклінь: вул. Л.Українки3.09:00-17:00 ПОСП "Русь"-Комплекс с.МирнеПОСП "Русь"-ГуртожитокПОСП "Русь"-БригадаПрАТ "Київстар"-Станція с.МирнеПОСП "Русь"-БригадаДім МолитвиГорохівський районний відділ освіти-Школа с.МирнеГорохівський районний відділ освіти-школа 1 с.МирнеГорохівський районний відділ освіти-школа 2 с.МирнеСенкевичівське СТ-магазинПОСП "Русь"-башняФОП Мулько В.І.-магазинПАТ"Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗСенкевичівське СТ-БарМирненська сільська рада-Дитячий садокКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.МирнеПОСП "Русь"-КонтораПОСП "Русь"-котельня конториПОСП "Русь"-Будинок обрядівПАТ "Укртелеком"-АТС с.МирнеМирненська сільська рада-Будинок культуриФОП Клехо М.А.-кафе с.МирнеФОП Бейчук Л.М.-Магазин - бар с.Мирне :вул.Рад.арміївул.Перемогивул.Ленінавул.Набережнавул.Тельманавул.Дружби1. 9:00-17:00с.Бортнів вул.Інтернаціональна2. 9:30-17:00с.Луковичі, Бужковичі, Маркостав, Іванівка3. 10:00-12:00с.Заболотці вул.Уткіна4. 12:00-14:20 с.Заболотці вул.І Франка5 КТП-44 підключення 14:00-16:00 с.Біличі вул.Шевченка Л.Українки1.09:00 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.2.09:00 – 17:00 С/Рада с.Осівціс.Осівці, вул.Молодіжна1. 8:30-16:30 КТП-236 с.РомашківкаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП В"юнник Тетяна Георгіївнас.Ромашківкавул.Шевченка1.9:00-17:00Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СВК "Надія",Голобське споживче товариство,Вол. дирекція УДППЗ,Церква с. Солотвин,Львівська філія ПрАТ "Київстар",Голобське споживче товариство,ПрАТ "МТС УКРАЇНА". с. Партизанське,с. Діброва,с. Майдан,с. Солотвин.2.9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина", ПАТ "Укртрансгаз",СТзОВ "Облапське", ПАТ "Волиньгаз ",ТзОВ "УкрТАУЕР", Львівська філія ПрАТ"Київстар", ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ФОП Сонько С. О., ФОП Миронюк Т. С.,ФОП Коваль Т. С., ФОП Панасюк Р. П.,Церква Облапи Свт. Василя Вел, Церква с. Облапи,Вол. дирекція УДППЗ, Дубівське СТ,ПАТ "Ковельмолоко", Ковельське Райво,ПАТ "Укртелеком". с. Дубова, вул. Шевченка,с. Мислина,с. Облапи.3.9:00-17:00 СТзОВ "Ратнівський аграрій", Дубівське СТ,Ковельське МТМО, ФГ "Красноволя",ТзОВ "Італінвест ІФ", ФОП Миронюк В. Ю.,Ковельське МТМО, Церква с. Городище,ПАТ "Укртелеком", Ковельське Райво. с. Городище,с. Красноволя,с. Гредьки.1.10:00-17:00с. Садів вул. Відродження, Незалежності2.09:30-16:00 Милушівське СТ (магазин), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна19:00-17:00м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський2. 9:00-17:00с.Бірки3. 9:00-17:00с.Світязь вул. Миру Вереснева.1. 10:00 – 17:00магазин с.Віл (частково)2. 10:00 – 17:00 магазини Смт.Любешів вул.Галана, Шолохова, 30-ти річчя перемоги, Ісая3 ПЛ-10кВ Л 10-07 12:00 – 14:00 Магазин, СГПП Дружба смт.Любешів вул.Галана, Шолохова, 30-ти річчя перемоги, Ісая, Сонячна, Вишнева, Шуміка, Іванівська, Гончара, Молодіжна, Відродженняс.Зарудче жит.масив «Дубки», Незалежності, Молодіжна, СГПП «Дружба», Береговас.Підкормілля, Селісок, Бучин, Пожік4. 10:00 – 17:00с.Підкормілля вул.Воз’єднання1. 11:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин. хоз. магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).КТП-336 - Районний відділ освіти (школа).КТП-376.КТП-377.КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит. садок).КТП-456 - Районний відділ освіти (школа).КТП-177, с. Нічогівка.КТП-178 - Красновільська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-205, с. Майдан-Липненський - Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-233, с. Матейки - Районний відділ освіти (школа), Красновільська сільська рада (клуб).КТП-247, с. Майдан-Липненський - СВК "Кормін".КТП-468 - Районний відділ освіти (школа).ЩТП-485, с. Нічогівка.ЩТП-488.КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-203, с. Гораймівка.КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит. садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора), СВК "Кормін".КТП-207 - СВК "Кормін".КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар. прои. товари). Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).КТП-232, с. Матейки - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-252, с. Гораймівка - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).КТП-444, с. Матейки - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).КТП-455, с. Гораймівка - ФОП Мельник Л.М. (деревообробний цех).1. 09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж2. 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Івасюка, 23-45, 38-40, 44-56, 44-561. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.2 ПЛ-0,4 кВ відКТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора, клуб, школа, торговий кіоск. с.Кобче3 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2, виробнича база, кіоск, торговий кіоск, магазини, ГРП, лікарня, притулок, адмінприміщення, КНС.м.Рожище вул..Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Мостова, 8 Березня, Чайковського, М.Вовчка, Лермонтова, К.Шолокадзе, Кольцова.4 ПЛ-0,4 кВ відКТП-154 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.1. 10:00-17:00с.Смідин, куток Коршово1. 10:00-16:30 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють2. 10:00-16:30 Пункт прийому молока, церква с.Маковичі3. 09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52

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