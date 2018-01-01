Почала реагувати та дивиться мультики: розповіли про стан Насті Абрамчук

Настя Абрамчук , котра наразі проходить лікування у турецькій клініці, відходить після чергової операції. Дівчинка навіть дивиться мультики. Проте, її батьки кажуть, що потрібні кошти на лікування.



Про це йдеться у спільноті



«Доброго дня вам любі мої. Зараз знаходимся біля Настуні. Дуже тяжко, шо не дають постійно бути біля неї. Настуня почала реагувати, дивимось мультики з нею.Почали знижувати подачу кисню, якщо все буде добре, то мають відключити від апарату. Інфекціїї вже майже немає,будуть думати, чи від міняти антибиотик.Якщо все буде добре, то планують перевести в палату», - йдеться у повідомленні.



«Тільки тяжко дивитись на Настуню, як болять ранки на ніжках, від того, що довго лежала в одному положенні. Але ми з цим справимось. Дякую всім.Ми дуже надіємось на вас.Адже кожна ваша гривня для нас важлива.Перебування в реанімації було непередбачуване для нас.І дуже велика сума з якою ми самі не впораємось», - додають рідні дівчинки.



Картка тата АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149499648111977





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора лучанка, котра наразі проходить лікування у турецькій клініці, відходить після чергової операції. Дівчинка навіть дивиться мультики. Проте, її батьки кажуть, що потрібні кошти на лікування.Про це йдеться у спільноті «Настя Абрамчук.Битва за життя». «Доброго дня вам любі мої. Зараз знаходимся біля Настуні. Дуже тяжко, шо не дають постійно бути біля неї. Настуня почала реагувати, дивимось мультики з нею.Почали знижувати подачу кисню, якщо все буде добре, то мають відключити від апарату. Інфекціїї вже майже немає,будуть думати, чи від міняти антибиотик.Якщо все буде добре, то планують перевести в палату», - йдеться у повідомленні.«Тільки тяжко дивитись на Настуню, як болять ранки на ніжках, від того, що довго лежала в одному положенні. Але ми з цим справимось. Дякую всім.Ми дуже надіємось на вас.Адже кожна ваша гривня для нас важлива.Перебування в реанімації було непередбачуване для нас.І дуже велика сума з якою ми самі не впораємось», - додають рідні дівчинки.

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