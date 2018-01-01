вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Почала реагувати та дивиться мультики: розповіли про стан Насті Абрамчук

Почала реагувати та дивиться мультики: розповіли про стан Насті Абрамчук
Онкохвора лучанка Настя Абрамчук , котра наразі проходить лікування у турецькій клініці, відходить після чергової операції. Дівчинка навіть дивиться мультики. Проте, її батьки кажуть, що потрібні кошти на лікування.

Про це йдеться у спільноті «Настя Абрамчук.Битва за життя».

«Доброго дня вам любі мої. Зараз знаходимся біля Настуні. Дуже тяжко, шо не дають постійно бути біля неї. Настуня почала реагувати, дивимось мультики з нею.Почали знижувати подачу кисню, якщо все буде добре, то мають відключити від апарату. Інфекціїї вже майже немає,будуть думати, чи від міняти антибиотик.Якщо все буде добре, то планують перевести в палату», - йдеться у повідомленні.

«Тільки тяжко дивитись на Настуню, як болять ранки на ніжках, від того, що довго лежала в одному положенні. Але ми з цим справимось. Дякую всім.Ми дуже надіємось на вас.Адже кожна ваша гривня для нас важлива.Перебування в реанімації було непередбачуване для нас.І дуже велика сума з якою ми самі не впораємось», - додають рідні дівчинки.

Картка тата АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4149499648111977


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Настуся Абрамчук, благодійність, кошти, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща розпочне будівництво паркану на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:32
У літнього волинянина вилучили понад сотню патронів
Сьогодні, 12:21
Почала реагувати та дивиться мультики: розповіли про стан Насті Абрамчук
Сьогодні, 12:18
Затримали волинянина, який «обчистив» магазини
Сьогодні, 11:54
БТРи, БМП та кунги: на Житомирщині продавали військову техніку через інтернет
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
22 березень, 16:49
У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук
05 березень, 08:18
Стан Насті Абрамчук стабільний. Однак дитина отримала багато радіації Стан Насті Абрамчук стабільний. Однак дитина отримала багато радіації
27 лютий, 09:23
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції
13 січень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Сьогодні, 08:40
 1
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
26 березень, 12:30
 1
Дівчину пограбували в потязі «Ковель-Червоноград»
Сьогодні, 12:50
 0
У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8