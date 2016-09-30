Порахували, скільки українці заробляють в Польщі





Соціологи виявили, що жінки, більш забезпечені заробітчани та ті, хто довше працює, краще оцінюють польських роботодавців, аніж інші категорії, – пише



Можливо, краще оцінювання жінками своїх роботодавців пов’язане з тим, що жінки менше залучені на фізичних роботах. Натомість 89% чоловіків-українців у Польщі виконують саме фізичну працю. При чому вік і відсоток залучених до важкої праці заробітчан приблизно однаковий – серед 18-35-річних українців 78% працюють фізично, серед 38-50-річних – 75%, серед 51-річних та старших цього віку – 80%.



34% українських заробітчан працювали у Польщі на сільськогосподарських роботах, 32% – на будівництві чи ремонтних роботах. 8% виконували роботу по дому, 7% – працювали у ресторанному бізнесі, 5% – у готелях, 4% – доглядали за особами похилого віку, інвалідами, іншими видами діяльності займалися 3%, працювали у сфері послуг менше 3% опитаних.



На сільськогосподарських роботах частіше працювали жінки та найстарші респонденти, у будівництві та ремонті – чоловіки, молодь та особи середнього віку. Жінки, на відміну від чоловіків, також частіше були задіяні у роботах по дому та ресторанному бізнесі, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, дітьми, у сфері послуг.



Що вищий рівень освіти, то частіше заробітчани знаходили роботу не пов’язану із сільським господарством або ж будівництвом.



Причиною виїзду українців до Польщі є географічна близькість країни (53% опитаних назвали цей чинник головним у своєму виборі), вищий розмір заробітної плати (44%), низький мовний бар’єр (34%), наявнiсть членiв родини або знайомих, якi вже працюють/проживають у Польщi (30%), бiльша кiлькiсть пропозицiй роботи в Польщi нiж в iнших країнах (20%).



39% опитаних українських заробітчан назвали найважчим на заробітках розлуку з родиною (39%). 32% вважають, що найважчим є багато годин роботи на день. Вiдсутнiсть соцiального захисту заробiтчан-українцiв назвали 24% опитаних, а неприязне ставлення з боку поляків відчули на собі 14% українських заробітчан.



Попри відсутність точної відповіді на питання про заробіток, все ж можна зробити деякі припущення на цю тему.



Дві третини заробітчан повідомили, що ніколи не відсилали грошей сім’ї в Україні під час перебування на роботі у Польщі. Ще 15% відмовилися надавати відповідь на це питання. 6% зазначили, що надсилали родинам до 500 злотих на місяць (близько 4 тис. грн), 8% – від 500 до 1000 злотих, 11% – більше 1000 злотих. Чим більше разів респонденти були на роботі у Польщі, тим більші суми вони надсилали своїм родинам в Україні.



45% опитаних зазначили, що їхнє місячне утримання в Польщі коштувало в середньому від 200 до 500 злотих. 22% – зазначили, що витрачали на це до 200 злотих, 19% – більше 500 злотих. 15% не змогли відповісти на це питання.



Найчастіше додатковими безкоштовними умовами, не пов’язаними із виплатою зарплати, роботодавці пропонували опитаним проживання на квартирі (58%). 35% зазначили, що отримували безкоштовне харчування, 34% – транспортування до місця праці, 28% – доступ до інтернету. 13% – як додаткові опції отримували допомогу у підготовці документів для офіційної реєстрації, 12% – мобільний зв’язок. 7% отримували соціальні виплати (страховки, допомогу для переїзду тощо), по 5% – освітні послуги (вивчення польської мови або ж професійне навчання). 15% зазначили, що їм нічого не пропонували окрім зарплати.



63% опитаних українських заробітчан знову планують повернутись до Польщі на роботу. 19% було важко відповісти на це питання, стільки ж заявили, що не планують повертатись. В основному планують повернутись до Польщі ті, хто там був більше трьох разів. Це люди старші 51 року (70%) та віком 36-50 років (69%). Найменше тих, хто планує повернутись до Польщі серед людей віком 18-35 років – 57%. У всіх трьох вікових категорій приблизно однаковий рівень освіти. Водночас 74% опитаних заявили, що не планують виїжджати у Польщу на постійне місце проживання у найближчі кілька років. Такі плани мають лише 11% заробітчан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад половина українців-заробітчан (52%) у Польщі оцінюють польських роботодавців «добре» або ж «дуже добре». 38% дали їм нейтральні оцінки, лише 8% оцінили їх «погано» або ж «дуже погано». Такі дані соціологічного дослідження СГ «Рейтинг».Соціологи виявили, що жінки, більш забезпечені заробітчани та ті, хто довше працює, краще оцінюють польських роботодавців, аніж інші категорії, – пише Zaxid.net Можливо, краще оцінювання жінками своїх роботодавців пов’язане з тим, що жінки менше залучені на фізичних роботах. Натомість 89% чоловіків-українців у Польщі виконують саме фізичну працю. При чому вік і відсоток залучених до важкої праці заробітчан приблизно однаковий – серед 18-35-річних українців 78% працюють фізично, серед 38-50-річних – 75%, серед 51-річних та старших цього віку – 80%.34% українських заробітчан працювали у Польщі на сільськогосподарських роботах, 32% – на будівництві чи ремонтних роботах. 8% виконували роботу по дому, 7% – працювали у ресторанному бізнесі, 5% – у готелях, 4% – доглядали за особами похилого віку, інвалідами, іншими видами діяльності займалися 3%, працювали у сфері послуг менше 3% опитаних.На сільськогосподарських роботах частіше працювали жінки та найстарші респонденти, у будівництві та ремонті – чоловіки, молодь та особи середнього віку. Жінки, на відміну від чоловіків, також частіше були задіяні у роботах по дому та ресторанному бізнесі, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, дітьми, у сфері послуг.Що вищий рівень освіти, то частіше заробітчани знаходили роботу не пов’язану із сільським господарством або ж будівництвом.Причиною виїзду українців до Польщі є географічна близькість країни (53% опитаних назвали цей чинник головним у своєму виборі), вищий розмір заробітної плати (44%), низький мовний бар’єр (34%), наявнiсть членiв родини або знайомих, якi вже працюють/проживають у Польщi (30%), бiльша кiлькiсть пропозицiй роботи в Польщi нiж в iнших країнах (20%).39% опитаних українських заробітчан назвали найважчим на заробітках розлуку з родиною (39%). 32% вважають, що найважчим є багато годин роботи на день. Вiдсутнiсть соцiального захисту заробiтчан-українцiв назвали 24% опитаних, а неприязне ставлення з боку поляків відчули на собі 14% українських заробітчан.Попри відсутність точної відповіді на питання про заробіток, все ж можна зробити деякі припущення на цю тему.Дві третини заробітчан повідомили, що ніколи не відсилали грошей сім’ї в Україні під час перебування на роботі у Польщі. Ще 15% відмовилися надавати відповідь на це питання. 6% зазначили, що надсилали родинам до 500 злотих на місяць (близько 4 тис. грн), 8% – від 500 до 1000 злотих, 11% – більше 1000 злотих. Чим більше разів респонденти були на роботі у Польщі, тим більші суми вони надсилали своїм родинам в Україні.45% опитаних зазначили, що їхнє місячне утримання в Польщі коштувало в середньому від 200 до 500 злотих. 22% – зазначили, що витрачали на це до 200 злотих, 19% – більше 500 злотих. 15% не змогли відповісти на це питання.Найчастіше додатковими безкоштовними умовами, не пов’язаними із виплатою зарплати, роботодавці пропонували опитаним проживання на квартирі (58%). 35% зазначили, що отримували безкоштовне харчування, 34% – транспортування до місця праці, 28% – доступ до інтернету. 13% – як додаткові опції отримували допомогу у підготовці документів для офіційної реєстрації, 12% – мобільний зв’язок. 7% отримували соціальні виплати (страховки, допомогу для переїзду тощо), по 5% – освітні послуги (вивчення польської мови або ж професійне навчання). 15% зазначили, що їм нічого не пропонували окрім зарплати.63% опитаних українських заробітчан знову планують повернутись до Польщі на роботу. 19% було важко відповісти на це питання, стільки ж заявили, що не планують повертатись. В основному планують повернутись до Польщі ті, хто там був більше трьох разів. Це люди старші 51 року (70%) та віком 36-50 років (69%). Найменше тих, хто планує повернутись до Польщі серед людей віком 18-35 років – 57%. У всіх трьох вікових категорій приблизно однаковий рівень освіти. Водночас 74% опитаних заявили, що не планують виїжджати у Польщу на постійне місце проживання у найближчі кілька років. Такі плани мають лише 11% заробітчан.

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