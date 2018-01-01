"Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 березня"

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Магазин, ФАП с. Селець: вул. Першотравнева1.м.Горохів09:00-17:00 ДВТП Волиньфарм-Аптечний пункт м. Горохів, вул. Б. ХмельницькогоКП "Заготконтора"-КонтораКП "Заготконтора"-Магазин "Гардини"Горохівський коледж ЛНАУ-Старий корпусУТОГФОП Бондаревич О.Д-Магазин Чумацький шляхФОП Сак М.О.-торговий кіоск "Гріль"ФОП Бондар І. М.-Магазин РостокФОП Вишнивецька М.С-Магазин "Троянда"ФОП Романовська Л.В-МагазинФОП Козловська О.Г.-магазин КвітиФОП Шевченко К.О.-Магазин Все для домуФОП Добродій М.П.-Торговий павільйон "Колібрі"Стопачинська М.Н.-Магазин промислових товарівДанилюк І.М.-КафеФОП Красовська В.М.-Магазин промислових товарівФОП Вільчинський В.Є.-МайстерняФОП Мосієвич О.О-магазин КрамничкаФОП Захаркін Н.В.-торговий кіоск "Все до столу"ФОП Андрієнко І.Д.-Торговий павільйонФОП Бакальчук А.М-бар ГоліндеркаФОП Тимощук Л.В.-стоматполіклінікаФОП Круковський О.А.-МайстерняФОП Шевчук І.О.-Гараж м. Горохів:вул. Б. Хмельницького 11, 13, 16, 18вул. Козацька,вул. Полянка,вул. Луцькавул. Вишневавул. Соняшна,вул. Дачна1.09:00 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул. Олексіївка.1.9:00-17:00Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця, ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.1.10:00-17:00с. Веселе вул. Молодіжна, Зелена1. 9:00-17:00м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський2. 9:00-17:00с.Бірки3. 9:00-17:00смт Шацьк, урочище Гряда1. 10:00 – 17:00магазинс.Віл (частково)1. 09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж1. 9:00-17:00м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.2. 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2, виробнича база, кіоск, торговий кіоск, магазини, ГРП, лікарня, притулок, адмінприміщення, КНС.м.Рожище вул..Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Мостова, 8 Березня, Чайковського, М.Вовчка, Лермонтова, К.Шолокадзе, Кольцова.3 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.1. 10:00-17:00с.Мокре вул:Незалежності1. 10:00-16:30Пункт прийому молока, церква с.Маковичі2. 09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52