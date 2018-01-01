Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин, ФАП с. Селець: вул. Першотравнева
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00 ДВТП Волиньфарм-Аптечний пункт м. Горохів, вул. Б. Хмельницького
КП "Заготконтора"-Контора
КП "Заготконтора"-Магазин "Гардини"
Горохівський коледж ЛНАУ-Старий корпус
УТОГ
ФОП Бондаревич О.Д-Магазин Чумацький шлях
ФОП Сак М.О.-торговий кіоск "Гріль"
ФОП Бондар І. М.-Магазин Росток
ФОП Вишнивецька М.С-Магазин "Троянда"
ФОП Романовська Л.В-Магазин
ФОП Козловська О.Г.-магазин Квіти
ФОП Шевченко К.О.-Магазин Все для дому
ФОП Добродій М.П.-Торговий павільйон "Колібрі"
Стопачинська М.Н.-Магазин промислових товарів
Данилюк І.М.-Кафе
ФОП Красовська В.М.-Магазин промислових товарів
ФОП Вільчинський В.Є.-Майстерня
ФОП Мосієвич О.О-магазин Крамничка
ФОП Захаркін Н.В.-торговий кіоск "Все до столу"
ФОП Андрієнко І.Д.-Торговий павільйон
ФОП Бакальчук А.М-бар Голіндерка
ФОП Тимощук Л.В.-стоматполіклініка
ФОП Круковський О.А.-Майстерня
ФОП Шевчук І.О.-Гараж м. Горохів:
вул. Б. Хмельницького 11, 13, 16, 18
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька
вул. Вишнева
вул. Соняшна,
вул. Дачна
Камінь-Каширський район
1.
09:00 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул. Олексіївка.
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця, ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
Луцький район
1.10:00-17:00
с. Веселе вул. Молодіжна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський
2. 9:00-17:00
с.Бірки
3. 9:00-17:00
смт Шацьк, урочище Гряда
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
магазин
с.Віл (частково)
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
2. 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2, виробнича база, кіоск, торговий кіоск, магазини, ГРП, лікарня, притулок, адмінприміщення, КНС.
м.Рожище вул..Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Мостова, 8 Березня, Чайковського, М.Вовчка, Лермонтова, К.Шолокадзе, Кольцова.
3 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Мокре вул:Незалежності
Турійський район
1. 10:00-16:30
Пункт прийому молока, церква с.Маковичі
2. 09:00-16:30
с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин, ФАП с. Селець: вул. Першотравнева
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00 ДВТП Волиньфарм-Аптечний пункт м. Горохів, вул. Б. Хмельницького
КП "Заготконтора"-Контора
КП "Заготконтора"-Магазин "Гардини"
Горохівський коледж ЛНАУ-Старий корпус
УТОГ
ФОП Бондаревич О.Д-Магазин Чумацький шлях
ФОП Сак М.О.-торговий кіоск "Гріль"
ФОП Бондар І. М.-Магазин Росток
ФОП Вишнивецька М.С-Магазин "Троянда"
ФОП Романовська Л.В-Магазин
ФОП Козловська О.Г.-магазин Квіти
ФОП Шевченко К.О.-Магазин Все для дому
ФОП Добродій М.П.-Торговий павільйон "Колібрі"
Стопачинська М.Н.-Магазин промислових товарів
Данилюк І.М.-Кафе
ФОП Красовська В.М.-Магазин промислових товарів
ФОП Вільчинський В.Є.-Майстерня
ФОП Мосієвич О.О-магазин Крамничка
ФОП Захаркін Н.В.-торговий кіоск "Все до столу"
ФОП Андрієнко І.Д.-Торговий павільйон
ФОП Бакальчук А.М-бар Голіндерка
ФОП Тимощук Л.В.-стоматполіклініка
ФОП Круковський О.А.-Майстерня
ФОП Шевчук І.О.-Гараж м. Горохів:
вул. Б. Хмельницького 11, 13, 16, 18
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька
вул. Вишнева
вул. Соняшна,
вул. Дачна
Камінь-Каширський район
1.
09:00 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул. Олексіївка.
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця, ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
Луцький район
1.10:00-17:00
с. Веселе вул. Молодіжна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський
2. 9:00-17:00
с.Бірки
3. 9:00-17:00
смт Шацьк, урочище Гряда
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
магазин
с.Віл (частково)
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
2. 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2, виробнича база, кіоск, торговий кіоск, магазини, ГРП, лікарня, притулок, адмінприміщення, КНС.
м.Рожище вул..Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Мостова, 8 Березня, Чайковського, М.Вовчка, Лермонтова, К.Шолокадзе, Кольцова.
3 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Мокре вул:Незалежності
Турійський район
1. 10:00-16:30
Пункт прийому молока, церква с.Маковичі
2. 09:00-16:30
с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52
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