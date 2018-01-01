вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Винуватець аварії, який сховав тіло загиблого волинянина, сяде на 4 роки до тюрми

Винуватець аварії, який сховав тіло загиблого волинянина, сяде на 4 роки до тюрми
Винуватець смертельної ДТП, який сховав тіло потерпілого в кюветі поблизу дороги, втрапив за ґрати на 4 роки.

Нагадаємо, що інцидент трапився 27 листопада 2017 року в селі Лище Луцького району, - інформує прес-служба прокуратури області.

27-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Dodge Caravan, біля млина у Лищі наїхав на 49-річного односельця, а тоді сховав його тіло при дорозі в кюветі неподалік автодороги "Луцьк-Дубно".

Як повідомила заступник керівника Луцької місцевої прокуратури Людмила Новік, рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України), та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Вимагаючи суворішого покарання для винуватця ДТП, прокуратура оскаржуватиме вирок у апеляційному порядку.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьох зниклих безвісти в пожежі в Кемерово знайшли живими
Сьогодні, 15:06
У Луцьку на Великдень запустять додатковий громадський транспорт
Сьогодні, 14:42
Винуватець аварії, який сховав тіло загиблого волинянина, сяде на 4 роки до тюрми
Сьогодні, 14:15
Волинь – на межі затоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
В ОТГ на Волині зросте вартість харчування в дитсадках
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Смертельна аварія на Волині: п’яний водій «без прав» отримав два роки умовно Смертельна аварія на Волині: п’яний водій «без прав» отримав два роки умовно
16 березень, 15:26
Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті
07 лютий, 19:39
У Луцьку судитимуть таксиста, який на смерть збив пішохода У Луцьку судитимуть таксиста, який на смерть збив пішохода
05 лютий, 12:54
Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського
11 січень, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Юпітер» почали зведення третього будинку. ФОТО*
Сьогодні, 09:52
 1
СБУ запровадила на Волині найвищий рівень терористичної загрози
28 березень, 23:36
 1
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
28 березень, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
28 березень, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
28 березень, 09:08
 1
Медіа
відео
1/8