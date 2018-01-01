Винуватець аварії, який сховав тіло загиблого волинянина, сяде на 4 роки до тюрми





Нагадаємо, що інцидент трапився 27 листопада 2017 року в селі Лище Луцького району, - інформує прес-служба прокуратури області.



27-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Dodge Caravan, біля млина у Лищі наїхав на 49-річного односельця, а тоді сховав його тіло при дорозі в кюветі неподалік автодороги "Луцьк-Дубно".



Як повідомила заступник керівника Луцької місцевої прокуратури Людмила Новік, рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України), та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.



Вимагаючи суворішого покарання для винуватця ДТП, прокуратура оскаржуватиме вирок у апеляційному порядку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець смертельної ДТП, який сховав тіло потерпілого в кюветі поблизу дороги, втрапив за ґрати на 4 роки.Нагадаємо, що інцидент трапився 27 листопада 2017 року в селі Лище Луцького району, - інформує прес-служба прокуратури області.27-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Dodge Caravan, біля млина у Лищі наїхав на 49-річного односельця, а тоді сховав його тіло при дорозі в кюветі неподалік автодороги "Луцьк-Дубно".Як повідомила заступник керівника Луцької місцевої прокуратури, рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України), та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.Вимагаючи суворішого покарання для винуватця ДТП, прокуратура оскаржуватиме вирок у апеляційному порядку.

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