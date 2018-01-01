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Хмари диму: у луцькому парку гасили пожежу. ФОТО

Хмари диму: у луцькому парку гасили пожежу. ФОТО
У Луцьку невідомі особи запалили сухе зілля та гілки в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на місце пожежі викликали рятувальників.

Про це інформує депратамент муніципальної вари Луцькради.

Сьогодні під час чергування в Центральному парку, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, помітили великі хмари диму, які здіймалися догори. Вони негайно прибули на задимлену локацію та помітили, що горить суха трава та гілля. Інспектори взялися самостійно загасити пожежу, використовуючи підручні засоби. Однак, вогонь поширювався, тому муніципали, не гаючи часу, негайно викликали в парк рятувальників.

Пожежники, прибувши на місце загоряння, застосували свої професійні знання та навички, загасили вогонь. На щастя, від вогню ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, вогонь, ДСНС
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Коментарі 2
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В ту частину парку постійно вивозять гілля , траву ,доски та інший мусор з території парку та практично через день ввечері підпалюють і до ранку там дихати нема чим.А зараз вже й вдень палять.Це так "хозяйнують робітники парку"
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В ту частину парку постійно вивозять гілля ,траву,доски та інший мусор з території парку та зоопарку та практично через день ввечері підпалюють і до ранку в тій частині парку та біля замку дихати нема чим.А зараз вже й вдень палять.Це так "хозяйнують" робітники парку.Коли їм робиш зауваження то говорять що це їм начальство парку наказує так робити.
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