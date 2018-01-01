Хмари диму: у луцькому парку гасили пожежу. ФОТО





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Сьогодні під час чергування в Центральному парку, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, помітили великі хмари диму, які здіймалися догори. Вони негайно прибули на задимлену локацію та помітили, що горить суха трава та гілля. Інспектори взялися самостійно загасити пожежу, використовуючи підручні засоби. Однак, вогонь поширювався, тому муніципали, не гаючи часу, негайно викликали в парк рятувальників.



Пожежники, прибувши на місце загоряння, застосували свої професійні знання та навички, загасили вогонь. На щастя, від вогню ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі особи запалили сухе зілля та гілки в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на місце пожежі викликали рятувальників.Про це інформує депратамент муніципальної вари Луцькради.Сьогодні під час чергування в Центральному парку, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, помітили великі хмари диму, які здіймалися догори. Вони негайно прибули на задимлену локацію та помітили, що горить суха трава та гілля. Інспектори взялися самостійно загасити пожежу, використовуючи підручні засоби. Однак, вогонь поширювався, тому муніципали, не гаючи часу, негайно викликали в парк рятувальників.Пожежники, прибувши на місце загоряння, застосували свої професійні знання та навички, загасили вогонь. На щастя, від вогню ніхто не постраждав.

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