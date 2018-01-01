Програма на 1 та 2 червня у луцькому «Промені»*
29 травень, 20:43
У РЦ «Промінь» планується цілий перелік заходів на 1-2 червня.
1 червня у РЦ «Промінь» відбудеться видовищний та яскравий конкурс «КРАСУНЯ-УКРАЇНОЧКА» ТА «КРАСЕНЬ-УКРАЇНЕЦЬ» 2018 у Grand Central food terminal.
Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, а також виступи модельних шкіл з нагородженням учасників. Яскраві національні костюми, пісні та танці – все це на 4-му поверсі РЦ «Промінь»!
Також до свята долучиться Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостів анімаційною програмою та подарунками.
Початок о 15:00.
А вже 2 червня в холі РЦ «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей «Діти з променем в серці».
Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Початок о 14:00.
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1 червня у РЦ «Промінь» відбудеться видовищний та яскравий конкурс «КРАСУНЯ-УКРАЇНОЧКА» ТА «КРАСЕНЬ-УКРАЇНЕЦЬ» 2018 у Grand Central food terminal.
Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, а також виступи модельних шкіл з нагородженням учасників. Яскраві національні костюми, пісні та танці – все це на 4-му поверсі РЦ «Промінь»!
Також до свята долучиться Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостів анімаційною програмою та подарунками.
Початок о 15:00.
А вже 2 червня в холі РЦ «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей «Діти з променем в серці».
Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Початок о 14:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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