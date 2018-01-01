Програма на 1 та 2 червня у луцькому «Промені»*

У РЦ «Промінь» планується цілий перелік заходів на 1-2 червня.1 червня у РЦ «Промінь» відбудеться видовищний та яскравий конкурс «КРАСУНЯ-УКРАЇНОЧКА» ТА «КРАСЕНЬ-УКРАЇНЕЦЬ» 2018 у Grand Central food terminal.Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, а також виступи модельних шкіл з нагородженням учасників. Яскраві національні костюми, пісні та танці – все це на 4-му поверсі РЦ «Промінь»!Також до свята долучиться Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостів анімаційною програмою та подарунками.Початок о 15:00.А вже 2 червня в холі РЦ «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей «Діти з променем в серці».Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!Початок о 14:00.