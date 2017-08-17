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Засудили лучанина, який побив поліцейських

Засудили лучанина, який побив поліцейських
Лучанину, який чинив опір працівникам поліції і побив їх, дали 2 роки тюрми.

Зазначається, що в обідню пору 25 березня 2017 року екіпаж патрульної поліції у Луцьку виїхав на виклик жінки, яка повідомила, що її нетверезий син кидається на неї з ножем, - інформує прес-служба прокуратури області.

Молодик приїзду правоохоронців не зрадів і почав кидати у них бруківкою, поціливши одному з інспекторів у ногу. Іншого ж зловмисник ударив в обличчя.

Удень 18 липня 2017 року цей же лучанин, так само в стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок у одному з магазинів у обласному центрі й, аби уникнути відповідальності за свої протиправні дії, вчинив фізичну протидію вимогам поліцейських, які прибули на виклик, розірвав формений одяг одного з них та вдарив ногою в обличчя, після чого був узятий в кайданки.

Луцький міськрайонний суд визнав молодика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України, та призначив йому покарання у виді 2 років обмеження волі.




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Теги: суд, лучанин, побиття
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