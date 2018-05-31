вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі повісився чоловік

У волинському селі повісився чоловік
У селі Хмелівка Володимир-Волинського району повісився 48-річний чоловік.

Про це пише Володимир Медіа.

Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, інформація про самогубство надійшла 30 травня об 11:53.

Під час вивчення обставин даної трагедії встановили, що рахунок із життям через повішання звів 48-річний Володимир, котрий донедавна мешкав на вулиці Шкільна.

Зі слів односельчан, самогубець зловживав спиртними напоями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повішання, Волинь, Хмелівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зросте вартість оренди приміщень
Сьогодні, 13:30
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Сьогодні, 13:26
У волинському селі повісився чоловік
Сьогодні, 13:16
«АТБ» пропонує self-made по-українськи*
Сьогодні, 13:13
У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
У Горохівському районі повісився 22-річний юнак У Горохівському районі повісився 22-річний юнак
25 квітень, 10:58
Волиньрада висловилася на підтримку антиолігархічних законів Волиньрада висловилася на підтримку антиолігархічних законів
Сьогодні, 13:42
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Сьогодні, 13:26
У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
Сьогодні, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
Сьогодні, 14:22
 0
Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію
Сьогодні, 14:20
 0
У Волиньраді «перекроїли» комісію
Сьогодні, 14:08
 0
Палиця отримав надбавку до зарплати
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8