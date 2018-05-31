У волинському селі повісився чоловік
Сьогодні, 13:16
У селі Хмелівка Володимир-Волинського району повісився 48-річний чоловік.
Про це пише Володимир Медіа.
Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, інформація про самогубство надійшла 30 травня об 11:53.
Під час вивчення обставин даної трагедії встановили, що рахунок із життям через повішання звів 48-річний Володимир, котрий донедавна мешкав на вулиці Шкільна.
Зі слів односельчан, самогубець зловживав спиртними напоями.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, інформація про самогубство надійшла 30 травня об 11:53.
Під час вивчення обставин даної трагедії встановили, що рахунок із життям через повішання звів 48-річний Володимир, котрий донедавна мешкав на вулиці Шкільна.
Зі слів односельчан, самогубець зловживав спиртними напоями.
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