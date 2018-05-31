У волинському селі повісився чоловік





Про це пише



Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, інформація про самогубство надійшла 30 травня об 11:53.



Під час вивчення обставин даної трагедії встановили, що рахунок із життям через повішання звів 48-річний Володимир, котрий донедавна мешкав на вулиці Шкільна.



Зі слів односельчан, самогубець зловживав спиртними напоями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хмелівка Володимир-Волинського району повісився 48-річний чоловік.Про це пише Володимир Медіа Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, інформація про самогубство надійшла 30 травня об 11:53.Під час вивчення обставин даної трагедії встановили, що рахунок із життям через повішання звів 48-річний Володимир, котрий донедавна мешкав на вулиці Шкільна.Зі слів односельчан, самогубець зловживав спиртними напоями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію