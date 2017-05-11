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Обіцянка-цяцянка: волинська сім’я кілька місяців чекає житло від влади

Обіцянка-цяцянка: волинська сім’я кілька місяців чекає житло від влади
Сім’я Мартинюків із Ківерців, у якій народилася трійня, досі чекає на виділення коштів від місцевої влади для придбання житла.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Їх малюкам уже 2,5 місяці, а в родині підростає іще найстарший хлопчик.

Нагадаємо, що чиновники обіцяли, що виділять кошти із районного і міського бюджетів і спільно з родиною придбають житло.



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Теги: житло, Волинь
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