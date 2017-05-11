Обіцянка-цяцянка: волинська сім’я кілька місяців чекає житло від влади

Мартинюків із Ківерців, у якій народилася трійня, досі чекає на виділення коштів від місцевої влади для придбання житла.



Про це повідомляє



Їх малюкам уже 2,5 місяці, а в родині підростає іще найстарший хлопчик.



Нагадаємо, що чиновники обіцяли, що виділять кошти із районного і міського бюджетів і спільно з родиною придбають житло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім’яіз Ківерців, у якій, досі чекає на виділення коштів від місцевої влади для придбання житла.Про це повідомляє ВРД НСТУ Їх малюкам уже 2,5 місяці, а в родині підростає іще найстарший хлопчик.Нагадаємо, що чиновники обіцяли, що виділять кошти із районного і міського бюджетів і спільно з родиною придбають житло.

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