Волинянка стала чемпіонкою Європи з панкратіону

Вікторія Казакова посіла перше місце на чемпіонаті Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг.



Про це у Facebook повідомив керівник клубу бойових мистецтв «Гарда» Михайло Савчук.



За словами Савчука, чемпіонат Європи триває у сербському місті Зрєнянін.



«Вихованка нашого Клубу GARDA Вікторія Казакова виборола почесне звання Чемпіонки Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг серед жінок, впевненно перебивши спортсменку з Італії у фінальній сутичці», - зазначив він.



Чоловік також опублікував світлини зі змагань.











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