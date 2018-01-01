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Волинянка стала чемпіонкою Європи з панкратіону

Волинянка стала чемпіонкою Європи з панкратіону
Волинянка Вікторія Казакова посіла перше місце на чемпіонаті Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг.

Про це у Facebook повідомив керівник клубу бойових мистецтв «Гарда» Михайло Савчук.

За словами Савчука, чемпіонат Європи триває у сербському місті Зрєнянін.

«Вихованка нашого Клубу GARDA Вікторія Казакова виборола почесне звання Чемпіонки Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг серед жінок, впевненно перебивши спортсменку з Італії у фінальній сутичці», - зазначив він.

Чоловік також опублікував світлини зі змагань.





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Теги: змагання, панкратіон
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