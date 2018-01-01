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Серед білого дня: у Луцьку в жінки з рук вирвали рюкзак

Серед білого дня: у Луцьку в жінки з рук вирвали рюкзак
У Луцьку, на вулиці Потебні, обікрали жінку.

Інцидент трапився у четвер, 31 травня, близько 16 години, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Заявниця повідомила, що в парку по вулиці Потебні, у Луцьку, невідома особа вирвала в неї з рук рюкзак, в якому був гаманець з грошима, мобільний телефон, картки.

Полісмени розпочали пошуки зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу.

Через певний час підозрюваного виявили, заявниця упізнала в ньому порушника.

Далі його доставили у міськвідділ для проведення подальших слідчих дій.

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Теги: грабіж, Луцьк, Волинь
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Коментарі 2
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переселенець напевно...
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І серед місцевих наволоч не перевилась.
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