Серед білого дня: у Луцьку в жінки з рук вирвали рюкзак

У Луцьку, на вулиці Потебні, обікрали жінку.Інцидент трапився у четвер, 31 травня, близько 16 години, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Заявниця повідомила, що в парку по вулиці Потебні, у Луцьку, невідома особа вирвала в неї з рук рюкзак, в якому був гаманець з грошима, мобільний телефон, картки.Полісмени розпочали пошуки зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу.Через певний час підозрюваного виявили, заявниця упізнала в ньому порушника.Далі його доставили у міськвідділ для проведення подальших слідчих дій.