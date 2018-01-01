На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії





Інцидент трапився близько 18 години, 31 травня, - пише



Нагадаємо, у селі Острівок Зимнівської ОТГ шестирічний хлопець на велосипеді зіткнувся з колесом вантажівки.



Поліцейські в коментарі розповіли, що вантажний автомобіль марки МАЗ, під кермуванням 60-річного чоловіка, рухався із села Когильне в напрямку Володимира-Волинського.



Із подвір'я житлового будинку на дитячому велосипеді виїхав шестирічний хлопець. Трапилося зіткнення із колесом рухомого напівпричіпа фургону.



Дитина отримала тілесні ушкодження: політравма, закрита черепно-мозгова травма, внутрішня кровотеча. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли подробиці аварії, у якій постраждав шестирічний хлопчик.Інцидент трапився близько 18 години, 31 травня, - пише БУГ Нагадаємо, у селі Острівок Зимнівської ОТГПоліцейські в коментарі розповіли, що вантажний автомобіль марки МАЗ, під кермуванням 60-річного чоловіка, рухався із села Когильне в напрямку Володимира-Волинського.Із подвір'я житлового будинку на дитячому велосипеді виїхав шестирічний хлопець. Трапилося зіткнення із колесом рухомого напівпричіпа фургону.Дитина отримала тілесні ушкодження: політравма, закрита черепно-мозгова травма, внутрішня кровотеча. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

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