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На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії

На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії
У поліції розповіли подробиці аварії, у якій постраждав шестирічний хлопчик.

Інцидент трапився близько 18 години, 31 травня, - пише БУГ.

Нагадаємо, у селі Острівок Зимнівської ОТГ шестирічний хлопець на велосипеді зіткнувся з колесом вантажівки.

Поліцейські в коментарі розповіли, що вантажний автомобіль марки МАЗ, під кермуванням 60-річного чоловіка, рухався із села Когильне в напрямку Володимира-Волинського.

Із подвір'я житлового будинку на дитячому велосипеді виїхав шестирічний хлопець. Трапилося зіткнення із колесом рухомого напівпричіпа фургону.

Дитина отримала тілесні ушкодження: політравма, закрита черепно-мозгова травма, внутрішня кровотеча. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

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Теги: аварія, Волинь, неповнолітній
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