На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії
Сьогодні, 12:47
У поліції розповіли подробиці аварії, у якій постраждав шестирічний хлопчик.
Інцидент трапився близько 18 години, 31 травня, - пише БУГ.
Нагадаємо, у селі Острівок Зимнівської ОТГ шестирічний хлопець на велосипеді зіткнувся з колесом вантажівки.
Поліцейські в коментарі розповіли, що вантажний автомобіль марки МАЗ, під кермуванням 60-річного чоловіка, рухався із села Когильне в напрямку Володимира-Волинського.
Із подвір'я житлового будинку на дитячому велосипеді виїхав шестирічний хлопець. Трапилося зіткнення із колесом рухомого напівпричіпа фургону.
Дитина отримала тілесні ушкодження: політравма, закрита черепно-мозгова травма, внутрішня кровотеча. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.
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Інцидент трапився близько 18 години, 31 травня, - пише БУГ.
Нагадаємо, у селі Острівок Зимнівської ОТГ шестирічний хлопець на велосипеді зіткнувся з колесом вантажівки.
Поліцейські в коментарі розповіли, що вантажний автомобіль марки МАЗ, під кермуванням 60-річного чоловіка, рухався із села Когильне в напрямку Володимира-Волинського.
Із подвір'я житлового будинку на дитячому велосипеді виїхав шестирічний хлопець. Трапилося зіткнення із колесом рухомого напівпричіпа фургону.
Дитина отримала тілесні ушкодження: політравма, закрита черепно-мозгова травма, внутрішня кровотеча. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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