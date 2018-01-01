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На Волині за тиждень на кір захворіло 81 людей

На Волині за тиждень на кір захворіло 81 людей
На Волині зафіксували нові випадки захворювання на кір. За останній тиждень (з 26 травня по 1 червня) на кір захворіло 81 людей проти 114 минулого тижня.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За словами медиків, попри зниження рівня захворюваності, він все ще залишається високим. Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених осіб.

Найбільша кількість (понад 65% від усіх захворілих) зареєстровано у Ковелі – 53 особи. В Нововолинську захворіло 5 осіб, в Камінь-Каширському та Любомльському районах по 4 особи. Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.

За останній тиждень за медичною допомогою звернулось 63 дитини віком до 17 років – це 78% від усіх захворілих.

Серед хворих дорослі становлять 22 % (18 осіб). Серед постраждалих 4 медичних працівника та одна вагітна із Ковеля.

За останній тиждень зареєстровано 6 спалахів кору, всі у Ковелі в побуті. Основна причина виникнення спалахів – це відсутність щеплень проти кору. Із 34 дітей з цих вогнищ (це 7 багатодітних сімей) жоден не був щеплений.

У зв’язку із реєстрацією спалахів кору, за рекомендацією обласного лабораторного центру, відтерміновано відкриття 16 пришкільних таборів денного перебування: 12 – в Ковелі, 2 – в Турійському районі, по 1 в Ковельському районі та Нововолинськ.

З початку року кількість хворих кором в області досягла 825 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 18 тисяч осіб, від ускладнень кору померло дев’ятеро: шестеро дітей та троє дорослих.


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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