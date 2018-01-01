На Волині за тиждень на кір захворіло 81 людей

На Волині зафіксували нові випадки захворювання на кір. За останній тиждень (з 26 травня по 1 червня) на кір захворіло 81 людей проти 114 минулого тижня.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.За словами медиків, попри зниження рівня захворюваності, він все ще залишається високим. Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених осіб.Найбільша кількість (понад 65% від усіх захворілих) зареєстровано у Ковелі – 53 особи. В Нововолинську захворіло 5 осіб, в Камінь-Каширському та Любомльському районах по 4 особи. Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.За останній тиждень за медичною допомогою звернулось 63 дитини віком до 17 років – це 78% від усіх захворілих.Серед хворих дорослі становлять 22 % (18 осіб). Серед постраждалих 4 медичних працівника та одна вагітна із Ковеля.За останній тиждень зареєстровано 6 спалахів кору, всі у Ковелі в побуті. Основна причина виникнення спалахів – це відсутність щеплень проти кору. Із 34 дітей з цих вогнищ (це 7 багатодітних сімей) жоден не був щеплений.У зв’язку із реєстрацією спалахів кору, за рекомендацією обласного лабораторного центру, відтерміновано відкриття 16 пришкільних таборів денного перебування: 12 – в Ковелі, 2 – в Турійському районі, по 1 в Ковельському районі та Нововолинськ.З початку року кількість хворих кором в області досягла 825 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 18 тисяч осіб, від ускладнень кору померло дев’ятеро: шестеро дітей та троє дорослих.