Нардеп прокоментував затягування процесу створення центру реабілітації атовців
Сьогодні, 17:58
Через затягування процесу виготовлення проекту та кошторисної документації, а також неоголошений тендер на проведення реконструкції КЗ “Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги” з облаштуванням Центру реабілітації учасників АТО м. Луцька, більше 5 млн грн субвенції для соціально-економічного розвитку направлять на закупівлю медичного обладнання.
Про це пише "ВАР".
«Луцька міська рада затягувала до грудня 2017 року виготовлення ПКД на реконструкцію поліклініки. А тендер досі так і не оголосили. Тому, щоб не втратити можливість освоєння коштів субвенції для соціально-економічного розвитку регіону, буде закуплено медичне обладнання», – повідомив народний депутат Ігор Лапін.
Нагадаємо, в травні 2018 року, атовці та інші лучани вимагали у мерії видиліти кошти для облаштування Центру реабілітації в Луцьку. Після блокування сесійної зали АТОвцями, депутати врешті проголосували за виділення 5 млн грн
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Про це пише "ВАР".
«Луцька міська рада затягувала до грудня 2017 року виготовлення ПКД на реконструкцію поліклініки. А тендер досі так і не оголосили. Тому, щоб не втратити можливість освоєння коштів субвенції для соціально-економічного розвитку регіону, буде закуплено медичне обладнання», – повідомив народний депутат Ігор Лапін.
Нагадаємо, в травні 2018 року, атовці та інші лучани вимагали у мерії видиліти кошти для облаштування Центру реабілітації в Луцьку. Після блокування сесійної зали АТОвцями, депутати врешті проголосували за виділення 5 млн грн
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