Нардеп прокоментував затягування процесу створення центру реабілітації атовців





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«Луцька міська рада затягувала до грудня 2017 року виготовлення ПКД на реконструкцію поліклініки. А тендер досі так і не оголосили. Тому, щоб не втратити можливість освоєння коштів субвенції для соціально-економічного розвитку регіону, буде закуплено медичне обладнання», – повідомив народний депутат Ігор Лапін.



Нагадаємо, в травні 2018 року, атовці та інші лучани вимагали у мерії видиліти кошти для облаштування Центру реабілітації в Луцьку. Після блокування сесійної зали АТОвцями, депутати врешті проголосували за виділення 5 млн грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через затягування процесу виготовлення проекту та кошторисної документації, а також неоголошений тендер на проведення реконструкції КЗ “Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги” з облаштуванням Центру реабілітації учасників АТО м. Луцька, більше 5 млн грн субвенції для соціально-економічного розвитку направлять на закупівлю медичного обладнання.Про це пише " ВАР ".«Луцька міська рада затягувала до грудня 2017 року виготовлення ПКД на реконструкцію поліклініки. А тендер досі так і не оголосили. Тому, щоб не втратити можливість освоєння коштів субвенції для соціально-економічного розвитку регіону, буде закуплено медичне обладнання», – повідомив народний депутатНагадаємо, в травні 2018 року, атовці та інші лучани вимагали у мерії видиліти кошти для облаштування Центру реабілітації в Луцьку. Після блокування сесійної зали АТОвцями, депутати врешті проголосували за виділення 5 млн грн

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